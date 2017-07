Evotec übernimmt Konkurrenten

Frankfurt/Hamburg. Das deutsche Biotechunternehmen Evotec baut mit einer Übernahme seine Kapazitäten in der Auftragsforschung und -entwicklung aus. Das Hamburger Unternehmen zahlt 300 Mio. Dollar (256 Mio. Euro) für die US-Firma Aptuit, die an drei Standorten in Europa – Verona, Basel und Oxford – mit 750 Mitarbeitern im Auftrag von Pharmakonzernen an Wirkstoffen für Arzneimittel forscht.

Das trieb die im Technologieindex Tec DAX notierte Evotec-Aktie am Montag um zeitweise vier Prozent hoch. „Alles in allem eine sinnvolle Übernahme“, sagte Analystin Klara Fernandes von Berenberg. Finanziert werden soll der Zukauf zum Teil mit einem Kredit über 140 Mio. Euro. Evotec könne mit Aptuit sein Spektrum an Dienstleistungen ausbauen, sagte Vorstandschef Werner Lanthaler. Bisher bietet das Unternehmen seine Leistungen nur bis zur Bereitstellung eines Wirkstoffkandidaten für die präklinische Forschung an. Nach der Übernahme reicht die Wertschöpfungskette bis zur Einreichung für klinische Studien von potenziellen neuen Medikamenten. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)