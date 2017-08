Zumtobel-Aktie geht nach Rückstufung das Licht aus

Während es an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten am Donnertag leichte Zugewinne gab und auch an der Wiener Börse der Leitindex im Plus lag, war es finster für das Papier des Lichtkonzerns Zumtobel. Nur noch 15,20 Euro standen zu Mittag auf dem Kurszettel, ein Abschlag von 8,5 Prozent auf den Montag-Schlusskurs. Der Grund für den Kurssturz: Anlegern schmeckte die Neueinstufung der Aktie durch die Analysten der Großbank UBS nicht. Diese senkten die Bewertung von Neutral auf Sell und senkten gleichzeitig das Kursziel auf 14,50 Euro.

Noch Anfang Juni hatte das Zumtobel-Papier fast 20 Euro gekostet.