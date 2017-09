Luxusgüter-Konzern Richemont steigert Umsatz kräftig

Die Verkaufserlöse des Schweizer Luxusgüter-Hersteller stiegen in den ersten fünf Geschäftsmonaten unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um zwölf Prozent, wie der hinter dem französischen Branchenprimus LVMH zweitgrößte Produzent von edlen Uhren, Schmuck, teurer Bekleidung und Lederwaren am Mittwoch mitteilte. Die Verkäufe zogen in allen Regionen an, wobei Asien-Pazifik mit einem Plus von 23 Prozent herausstach. Umsatzmotor war vor allem das Schmuckgeschäft. Profitiert hat das Unternehmen aus Genf auch davon, dass die Vorjahreszahlen wegen des Rückkaufs von Uhren schwach waren.

Absolute Umsatzzahlen legte Richemont nicht vor. Gewinnzahlen werden nur zum Halbjahr und am Ende des bis März laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht.

(Reuters)