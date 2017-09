Pirelli will mit Börsengang bis zu 3,3 Mrd. Euro einnehmen

Der italienische Reifenhersteller Pirelli will bei seiner Rückkehr an die Mailänder Börse bis zu 3,3 Milliarden Euro einnehmen. Der Continental-Konkurrent kündigte am Donnerstag an, 350 Millionen Aktien in einer vorläufigen Preisspanne von je 6,30 bis 8,30 Euro auszugeben. Damit wird das gesamte Unternehmen mit 6,3 bis 8,3 Mrd. Euro bewertet. Das ist weniger als ursprünglich erhofft.

Pirellis Eigner um Hauptaktionär China National Chemical Corporation (ChemChina) hatten nach früheren Insiderinformationen ursprünglich bis zu 9 Mrd. Euro angepeilt.

(APA/Reuters)