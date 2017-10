Wie man das Börsenspiel gewinnt

Sagen wir einmal so: Warren Buffett würde das Börsenspiel der “Presse” nicht gewinnen. Der Starinvestor aus Nebraska ist viel zu brav und denkt immer schön langfristig. Er investiert in der Regel nur in solide Großkonzerne, deren Geschäftsmodell er perfekt versteht. So gehört sich das eigentlich auch, aber in wenigen Wochen sind damit keine zweistelligen Renditen zu erzielen. Das wird aber nötig sein, um bei einem sechswöchigen Börsenspiel mit tausenden risikobereiten Teilnehmern die Nase vorn zu haben. Also brauchen wir eine andere, eine mutigere Strategie.

Vielleicht können wir uns etwas von den Hedgefonds abschauen. Die können so gut zocken, heißt es doch immer. Sind viel aggressiver als herkömmliche Investoren und Fonds, und haben deshalb die Chance auf höhere Gewinne. Tatsächlich konzentrieren sie sich in der Regel auf konkrete Bereiche, spezifische Aktien oder Anleihen, wo die Verantwortlichen ganz besonderes Potenzial sehen. Sie streuen weniger breit, wie es in der Fachsprache heißt.

Nun ja, rein objektiv betrachtet, im Durchschnitt, ist auch das eine schlechte Idee. Hedgefonds hinken den wichtigsten Aktienindizes stets hinterher. Das ist auch heuer so, obwohl die risikofreudigen Geldmanager das beste Jahr seit 2010 haben. Der durchschnittliche Hedgefonds hat 2017 etwas mehr als fünf Prozent zugelegt, der wichtigste Börsenindex S&P 500 zwölf Prozent.

Risiko und Glück gefordert

Okay, aber die allerbesten Hedgefonds, die bringen schon die nötige Rendite, werden manche nun einwerfen. Nein, sorry. Bei weitem nicht. Der Sieger des Börsenspiels 2016 schaffte mehr als 50 Prozent in zwei Monaten. Der Gewinner einer vom US-Finanzmagazin Barron´s publizierten Liste der weltweit erfolgreichsten Hedgefonds von 2014 bis 2016 schaffte gerade einmal durchschnittlich 26 Prozent. Pro Jahr.

Kurzum, nennen wir das Kind beim Namen: Um ein über eine verhältnismäßige kurze Zeit laufendes Börsenspiel zu gewinnen, benötigt es höchstmögliches Risiko und eine große Portion Glück. Es ist eben, wie der Name schon sagt, ein Spiel. Ein Spiel, bei dem man das Handwerk des Handelns lernen oder verbessern kann, das es sich zu spielen lohnt, dessen Regeln man als langfristig orientierter, verantwortungsvoller Investor, aber umschreiben muss.

Gewinnen kann deshalb jeder, man muss kein Börsenexperte sein. Wer die Wirtschaftsnachrichten liest, kann sich ein grobes Bild machen, auf gewisse Szenarien setzen, mit dem Handeln beginnen und auf ein wenig Glück hoffen.

Üben für das echte Leben

Sie glauben daran, dass eine bestimmte Pharmafirma kurz vor der Zulassung für ein bahnbrechendes Medikament steht? Setzen Sie ein einen größtmöglichen Teil Ihres Spielkapitals auf das Unternehmen! Sie sind davon überzeugt, dass aktuell der beste Zeitpunkt für einen Börsengang ist? Suchen Sie sich einen Kandidaten im Börsenkalender aus und schlagen Sie zu! Sie glauben, dass Donald Trump die US-Steuerreform in Windeseile durchbringen wird und Banken besonders davon profitieren werden? Kaufen Sie Aktien der größten Investmenthäuser!

Man kann es auch so sehen: Im echten Leben sollte jeder vernünftige Kleinanleger den größten Teil seines frei verfügbaren Vermögens beziehungsweise Einkommens langfristig und relativ breit gestreut anlegen. Mit einem kleinen Teil, maximal zehn bis 15 Prozent, kann man durchaus ein wenig zocken, sofern man auch mit hohen Verlusten leben kann. Für diese Risikoanlage kann man beim Börsenspiel schon mal üben. Und vielleicht sogar Warren Buffett schlagen. Zumindest kurzfristig.

