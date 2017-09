Wiener Börse: ATX schließt mit Abschlägen

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einem Minus beendet. Der ATX fiel um 7,67 Punkte oder 0,24 Prozent auf 3.218,96 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund sechs Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.225,00 Punkten. Große Kursbewegungen gab es im Verlauf nicht zu sehen.

An Europas Leitbörsen ging der Handelstag indessen mehrheitlich im grünen Bereich zu Ende. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,29 Prozent, DAX/Frankfurt +0,74 Prozent, FTSE/London -0,25 Prozent und CAC-40/Paris +0,30 Prozent.

Im Frühhandel trübten noch schwache Vorgaben aus den USA die Stimmung. An der Wall Street hatten sich die Anleger am Dienstag Sorgen um Nordkorea sowie um den über in der Karibik wütenden Sturm Irma gemacht.

Zur Wochenmitte ließ die Unsicherheit an den US-Börsen jedoch wieder etwas nach, die Indizes eröffneten etwas fester. Im Zuge dessen hellte sich am Nachmittag auch in Europa das Sentiment etwas auf. Marktbewegende Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Die Marktteilnehmer warteten auf die morgige Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Schoeller-Bleckmann im Plus

An der Wiener Börse blieben neue Unternehmensnachrichten dünn gesät. Auf der Gewinnerseite sorgten Schoeller-Bleckmann (plus 2,06 Prozent) und Lenzing (plus 2,00 Prozent) für Unterstützung beim ATX. Dagegen fielen die Papiere der OMV um 1,10 Prozent zurück. Unter den weiteren Indexschwergewichten verbuchten auf Andritz (minus 1,78 Prozent) und Erste Group (minus 0,48 Prozent) Kursverluste.

Weit oben auf der Kurstafel rangierten auch conwert-Papiere mit plus 1,67 Prozent. Gemeinsam mit den Flughafen Wien-Titeln (minus 0,73 Prozent) müssen die Aktien des Unternehmens mit 18. September den ATX verlassen, wie die Wiener Börse am Dienstagabend bekanntgegeben hatte. An deren Stelle ziehen die s Immo (plus 0,97 Prozent) und die Agrana (minus 1,65 Prozent) in den Wiener Leitindex ein.

(APA)