"Gesundes" Coca-Cola Plus soll Konzern Auftrieb geben

Sie enthält keinen Zucker und keine Kalorien, dafür aber fünf Gramm Ballaststoffe pro Flasche: die Coca-Cola Plus. Sie wurde im Februar in Japan eingeführt, wann sie nach Europa oder auf den US-Markt kommt, ist noch unklar. Coca-Cola drängt mit dem neuen Produkt auf den stark wachsenden Markt für Funktionsnahrung, der gewisse Nährstoffe für spezielle Bedürfnisse - etwa für Sportler - zugesetzt werden. Mehr als ein Jahrzehnt hat Coca-Cola eigenen Angaben zufolge an der Rezeptur für das neue Getränk gebastelt.

Schon länger bereitet das steigende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung dem Getränkekonzern Kopfzerbrechen. Neben den kalorienlosen Varianten "light" und "zero" wurde zuletzt auch eine mit Stevia versetzte Version ("life") auf den Markt gebracht.

Dennoch konnte Coca-Cola zuletzt wenig Positives vermelden. So verdiente der Konzern zum Jahresauftakt mit 1,18 Milliarden Dollar ein Fünftel weniger als vor Jahresfrist und auch weniger als von Analysten erwartet. Zudem sank der Umsatz das achte Quartal in Folge - diesmal um rund elf Prozent auf 9,12 Milliarden Dollar. 1200 Stellen werden gestrichen. Der Konzern will außerdem den Bereich Abfüllung in den USA angesichts geringer Gewinn-Margen und sinkender Nachfrage nach zuckerhaltigen Getränken nicht mehr länger in Eigenregie betreiben.

