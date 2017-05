Wenn der Rechte mit der Feministin auf ein Heineken geht

Feminismus sei nichts weiter als Männerhass, sagt ein junger Mann in einer Szene. Es folgt eine Frau, die sich "zu 100 Prozent" als Feministin bezeichnet. Später finden sich die beiden in einem Raum wieder und müssen verschiedene Anweisungen folgen. Sie bauen gemeinsam eine einfache Bar auf - erst dann erfahren sie von den Ansichten des jeweils anderen. Sie müssen sich entscheiden: Bei einem Bier weiter diskutieren - oder gleich nach Hause gehen.

"Worlds Apart" nennt sich die kluge Werbekampagne des Bierherstellers Heineken, bei dem Menschen mit völlig konträren Ansichten zusammengebracht werden. Sie verbreitete sich schnell im Internet: Rund acht Millionen Mal wurde der Spot in den vergangenen zwei Wochen aufgerufen (Stand: Dienstagmittag). Die meisten Reaktionen im Internet sind positiv, doch so mancher sieht es auch kritisch, wie hier Bier beworben wird. So schreibt ein Youtube-User: "Ich habe jahrelang alle versucht zu überzeugen, dass Alkohol die ultimative Lösung ihrer Probleme ist. Danke, Heineken!"

(Red.)