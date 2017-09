Größter Gold-Fund in der Geschichte Nepals

Die Behörden in Nepal haben an der Grenze zu China 88 Kilogramm geschmuggeltes Gold beschlagnahmt. Die Polizei in der Hauptstadt Kathmandu sprach vom größten Fund in der Landesgeschichte. Es handle sich um 88 Goldbarren mit je einem Kilogramm Gewicht. Das geschmuggelte Gold sei etwa 3,5 Millionen Euro wert.

Die nepalesische Polizei war nach eigenen Angaben einem Hinweis gefolgt und hatte in der Nacht zum Montag am Grenzposten in Rasuwagadhi, an der nördlichen Grenze zu China, eine Razzia durchgeführt.

Gegen 2.00 Uhr durchsuchte die Polizei demnach einen Jeep, fand das Gold und nahm den 24-jährigen Fahrer fest. Erst wenige Tage zuvor hatte die Polizei in Kathmandu und Janakpur 15 Kilogramm Gold beschlagnahmt und sieben Menschen festgenommen. Nepal ist die Hauptroute, auf der Gold in das benachbarte Indien geschmuggelt wird, wie die nepalesische Polizei mitteilte. Indien verarbeitet weltweit das meiste Gold.

(APA/dpa)