Zahl offener Stellen erreicht Rekordwert in Deutschland

Im vierten Quartal 2016 gab es bundesweit 1,044 Millionen unbesetzte Jobs, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. Dies sei ein Anstieg zum Sommer um rund 80.000 und binnen Jahresfrist ein Plus von 6000. Im Westen waren gut 801.000 offene Stellen zu vergeben, im Osten gut 242.000. "Die Ergebnisse zeigen eine anhaltend gute und robuste Arbeitsmarktnachfrage in ganz Deutschland", sagte IAB-Experte Alexander Kubis. Gesucht würden vor allem Jobs in der Pflege sowie im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich.

(APA/Reuters/dpa)