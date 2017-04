Wenn Fischer gegen Delfine streiken

Sobald sich die Dunkelheit über das Tyrrhenische Meer senkt, stechen die Fischer von Lipari mit ihren kleinen Kuttern in See. Die einen werfen Netze aus, die anderen holen mit langen Haken Kalamare aus der Tiefe. Bis sie das dumpfe Schnauben hören und wissen: Es war wieder einmal alles umsonst. Wie schon so oft sind ihnen im Schutze der Nacht ganze Rudel von Delfinen gefolgt. Sie überfallen die Boote, reißen die Tintenfische von den Haken und beißen sich durch die Netze.