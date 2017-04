Österreichs Industrie atmet auf

Die Industrie blickt so optimistisch in die Zukunft wie schon lange nicht mehr. Das zeigen aktuelle Daten der Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV). Beim so genannten "Konjunkturbarometer" werden vier mal jährlich die Aussichten der heimischen Manager abgefragt.

Ergebnis: Die Stimmung ist derzeit so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr. Dasselbe gilt für die Geschäftslage, den Auftragsbestand, und die Auslandsaufträge. Positive Nachrichten auch für den Arbeitsmarkt: Was die Aussichten auf Beschäftigungsstand in drei Monaten betrifft, wurde die alte Bestmarke von März 2011 sogar eingestellt. Dennoch: Von einer "Jubelstimmung" sei man weit entfernt, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Donnerstag: "Aber es herrscht durchaus Optimismus."

Dieser sei eingebettet in ein "multipolares Wachstum" auf der Welt, so Chefökonom Christian Helmenstein. Soll heißen: "Wir sind viel weniger als früher von dem Wachstum eines Landes abhängig und können einzelne Wachstumsaussetzer und Rücksetzer besser kompensieren. Der konjunkturelle Aufschwung hat im Moment Kraft und kann auch die geopolitischen Unsicherheiten ertragen." Zumindest im Bereich des Tourismus könne Österreich von den geopolitischen Problemen in anderen Ländern sogar profitieren.

"Richtige Signale" aus der Regierung

Mehr als 865.000 Menschen arbeiten in Österreich in der Produktion. Die Zahl der Unternehmen, die weiterhin eine Verschlechterung der Wirtschaftslage erwarten, hat sich binnen eines halben Jahres halbiert. Die IV sieht "mehr und mehr einen durch Investitionen getragenen Aufschwung".

"Wir rechnen auch mit einem Abbau der Arbeitslosigkeit über die Sommermonate", so Helmenstein. Allerdings, so die Industriellenvertreter: Der Druck auf den Arbeitsmarkt durch die unkontrollierte Zuwanderung schlecht qualifizierter Ausländer sei weiterhin hoch. Hier müsse die Regierung Maßnahmen setzen, um die Zuwanderung zu steuern.

Grundsätzlich zeigen sich die Industriellenvertreter zufrieden mit einigen Aktivitäten der Regierung. Man höre keine "wirtschaftsfeindliche Rhetorik" mehr, was auch dem Standort gut tue. Es sei ein "richtiges Signal", mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren.

"Gelingt etwas bei der Arbeitszeit?"

Und: "Österreich fällt in den Rankings derzeit zumindest nicht mehr zurück", so Helmenstein. Ein Problem ist und bleibe aber die Inflation, die hierzulande konsequent über dem EU-Durchschnitt liege. Das sei vor allem auf die steigenden Steuern und Gebühren zurückzuführen, die so genannten "administrierten Preise". Das würde auch dazu führen, dass die Nominallohnsteigerungen sich nicht direkt in einer gesteigerten Kaufkraft niederschlagen.

Was zur ersten Forderung der Industrie an die Regierung führt: Die Kalte Progression müsse endlich angegangen werden und es dürfe nicht nur zu einer Entlastung der untersten zwei Steuerklassen kommen, wie es der SPÖ vorschwebt, so Neumayer. Die übrigen Forderungen stellt der IV-Generalsekretär als Fragen: "Gelingt etwas bei der Arbeitszeit? Gelingt etwas bei der Belastung durch das Arbeitsrecht? Gelingt es, bei den Lohnnebenkosten Schritte zu setzen?" Von alldem sei abhängig, ob die Stimmung in der Industrie weiterhin besser werde. Denn: "Österreich ist und bleibt ein teurer Standort."

(jil)