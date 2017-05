Die Angst vor dem Schuldenerlass für Griechenland

Brüssel. Die jüngste Sitzung der Finanzminister der Eurozone endete knapp vor Montag Mitternacht, ohne ihre Hauptaufgabe zu erfüllen und eine dringend benötigte Tranche an Hilfskrediten von 10,3 Milliarden Euro an Griechenland auszuzahlen. Für Panik sorgte das bei den beteiligten Ministern allerdings nicht. „Wir sind sehr zuversichtlich hinsichtlich der Arbeit in Griechenland, um die vereinbarten Maßnahmen und Reformen umzusetzen“, sagte beispielsweise Jeroen Dijsselbloem, der Vorsitzende der Eurogruppe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2017)