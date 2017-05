Ab 2021 kein Umsteigen auf dem Brenner mehr

Die Bahn in Tirol wird weiter ausgebaut werden, berichtet ORF.at. Für alle, die über die Grenze reisen, gibt es gute Nachrichten: Ab 2021 wird im Nahverkehr nach Südtirol kein Umsteigen mehr nötig sein, verspricht die Landesregierung. Jörg Leichtfried (SPÖ) erklärte, dass 25 neue Züge gekauft werden und so die Anzahl der Sitzplätze auf 2000 steigt. 1000 Mitarbeiter sollen bei den ÖBB neu eingestellt werden. Ähnlich wie in Wien setzt auch die Tiroler Landesregierung stark auf ein günstiges Jahresticket. Bisher kostete ein landesweites Ticket über 2000 Euro, ab Juni kostet das "Tirolticket" nur noch 490 Euro.

"Wir stellen den öffentlichen Verkehr in Tirol so um, dass die S-Bahn auf der Schiene die neue Hauptschlagader des Verkehrs wird und die Inntalautobahn ablöst“, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) laut "ORF.at".

Das Bahnpaket schlossen am Dienstag Platter, Felipe und Leichtfried ab. Die Aufträge laufen ab 2020 für zehn Jahre. Das Auftragsvolumen bewegt sich bei 700 Millionen Euro. Das Verkehrsministerium und das Land Tirol bestellen die Garnituren erstmals gemeinsam, mit der Umsetzung wurden die ÖBB beauftragt.

>>> "tirol.orf.at"

(Red.)