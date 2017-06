Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt hat

sich im Mai weiter verbessert: Die Arbeitslosigkeit sank um 2,7

Prozent, die Zahl der unselbstständig Beschäftigten nahm um 1,7

Prozent zu. Insgesamt waren Ende Mai 394.511 Personen ohne Job

(Arbeitslose und Schulungsteilnehmer), das waren um 10.959 Personen

weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank um 0,5

Punkte auf 8,0 Prozent. Vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profitierten

besonders junge Menschen überdurchschnittlich. Die Zahl der

Arbeitslosen im Alter von 15 bis 24 Jahren ging Ende Mai gegenüber

dem Vorjahr um 16,0 Prozent auf 34.183 Personen zurück. Damit hat

sich hier der Rückgang seit 18 Monaten kontinuierlich verstärkt, so

das Sozialministerium in einer Aussendung.