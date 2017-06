Industrie in Europa schafft Jobs wie seit 20 Jahren nicht mehr

Berlin. Die Industrie in der Eurozone schafft dank

der anziehenden Nachfrage immer mehr neue Arbeitsplätze. Produktion

und Aufträge der Betriebe hätten im Mai so kräftig zugelegt wie

zuletzt vor rund sechs Jahren, teilte das Institut IHS Markit am

Donnerstag zu seiner Umfrage unter rund 3000 Firmen mit. "Das zog

den stärksten Jobaufbau in der 20-jährigen Umfragegeschichte nach

sich", hieß es.

Das kräftige Beschäftigungsplus zeige, "dass sich immer mehr

Unternehmen weniger auf Kostensenkungen als vielmehr auf

Investitionen in Wachstum konzentrieren", sagte Markit-Chefökonom

Chris Williamson. "Das wiederum beflügelt den Ausblick in der

gesamten Eurozone."

Auch in der österreichischen Industrie geht es nach oben

Der Markit-Einkaufsmanagerindex stieg zum April um 0,3 auf 57,0

Punkte und signalisiert mit mehr als 50 Zählern weiter Wachstum. Der

kräftige Stellenaufbau verstärke den Eindruck, dass der Aufschwung

von Monat zu Monat robuster werde, sagte Williamson. "Deutschland

ist zwar die Wachstumslokomotive, doch bei weitem nicht der einzige

Wachstumsmotor." Zügig aufwärts gehe es auch mit der Industrie in

Österreich, Spanien, Italien, Irland und den Niederlanden.

"Frankreich hinkt der Entwicklung zwar hinterher, doch auch hier

laufen die Geschäfte im zweiten Quartal 2017 so gut wie seit sechs

Jahren nicht mehr", sagte Williamson. Der Markit-Index für die

deutsche Industrie kletterte im Mai um 1,3 auf 59,5 Punkte und

signalisierte damit das stärkste Wachstum seit April 2011.