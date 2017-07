Strabag unter den Besten von Europas Baubranche

Laut dem Deloitte Report "European Powers of Construction" ist die

Lage der europäischen Baubranche weitgehend stabil. Der Gesamtumsatz der Baukonzerne fiel im Beobachtungszeitraum um zwei Prozent niedriger aus als im Jahr davor, der Börsenwert sank insgesamt um fünf Prozent. Dennoch lag der Marktwert der meisten Unternehmen höher als vor der Finanzkrise 2007.

Strategisch setzt die Branche laut Studie zunehmend auf Internationalisierung. So erwirtschaften die 20 größten Unternehmen bereits mehr als die Hälfte der Umsätze abseits

ihrer Heimatmärkte.

"Die Baubranche hat sich im Gesamtblick auf hohem Niveau

stabilisiert. Vor allem die gute Marktentwicklung in Frankreich,

Schweden und Österreich konnte negative Performances wie die

Großbritanniens ausgleichen", erklärt Alexander Hohendanner, Partner bei Deloitte Österreich.

Frankreich hat umsatzstärkste Bauunternehmen

Im Spitzenfeld ist das Deloitte Ranking im Vergleich zum Vorjahr

größtenteils unverändert. Frankreich führt die Rangliste mit VINCI SA

an. Der Baukonzern erwirtschaftete einen Jahresumsatz von

rund 38 Milliarden Euro. Auch zwei weitere französische Unternehmen behaupten sich unter den Top 5. Die Briten sind mit 13 Bauunternehmen am häufigsten unter den 50 Umsatzstärksten vertreten, gefolgt von Spanien und Schweden.

Weltweit gesehen dominieren chinesische Konzerne: Die vier größten Bauunternehmen der Welt haben ihren Sitz in China. Die Volksrepublik findet sich mit insgesamt sieben Vertretern in den weltweiten Top 25. Frankreich und Japan folgen mit jeweils vier Unternehmen im globalen Ranking.

Strabag auf Platz sechs

Unter den Top 50 sind zwei österreichische Baukonzerne: Auf Platz sechs der umsatzstärksten Bauunternehmen behauptet sich die Strabag. Die Porr konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze steigern und belegt Rang 22.

Auch in Hinblick auf den Börsenwert stehen die Österreichischen Firmen nicht schlecht da. "Trotz leicht rückläufiger Erträge konnten wir bei Österreichs Baubranche insgesamt einen deutlichen Anstieg des Börsenwerts beobachten", berichtet Alexander Hohendanner. "Listet man die europäischen Bauunternehmen nach ihrem Börsenwert, so konnte die Strabag mit einer Marktkapitalisierung von 3,452 Milliarden Euro sogar vier Plätze dazugewinnen." Während die Strabag 2015 noch den 16. Platz belegte, findet sie sich aktuell auf Platz 12 im Marktkapitalisierungs-Ranking.

Weniger Investitionen als vor der Finanzkrise

Betrachtet man die Investitionstätigkeit im Baubereich in der EU, so

gibt es noch Luft nach oben. Die Höhe der Gesamtinvestitionen für

Bauvorhaben ist nach wie vor unter jenem Niveau, das vor der

Finanzkrise in der Eurozone herrschte. Luxemburg konnte als eines der wenigen Länder seine Investitionsausgaben erhöhen. In Griechenland, Portugal, Irland, Spanien, Bulgarien und Italien zeigte sich hingegen ein signifikanter Rückgang an Investitionen. Wie im Vorjahr beliefen sich die Gesamtinvestitionen in Europa 2016 auf rund 1,4 Billionen Euro. Deutschland, Frankreich und Großbritannien stellten dabei die größten Märkte dar.

Der Deloitte Report European Powers of Construction erscheint 2017 zum 14. Mal. Der Bericht analysiert die wichtigsten börsennotierten Baukonzerne Europas. Untersucht werden Marktposition und Performance der Unternehmen in Bezug auf Umsatz, Marktkapitalisierung, Internationalisierung, Rentabilität, Verschuldung und andere Finanzkennzahlen. Analysiert werden auch die wichtigsten nicht-europäischen Bauunternehmen.

(APA)