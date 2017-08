Fake News über die wachsende Ungleichheit

Wien. Was wäre ein Wahlkampf ohne eine Debatte über Ungerechtigkeit und Einkommensverteilung. In Österreich und Deutschland hat dieses Thema zentrale Bedeutung. „Hol dir, was dir zusteht!“, heißt es bei uns, „Zeit für Gerechtigkeit“ beim deutschen Nachbarn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2017)