Taxikosten teilen: Dienstleister myTaxi testet App für Fahrgemeinschaften

Der deutsche Taxi-Dienstleister myTaxi stellt sich auf nachhaltige Mobilität in Städten ein. Durch "mymatch" soll es künftig möglich sein, in Fahrgemeinschaften im Taxi unterwegs zu sein. Die App, die am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt wurde, soll in einem halben Jahr auch in Wien anlaufen.

Durch die App werden zwei Kunden, die in dieselbe Richtung reisen,

"gematcht" und die Fahrtkosten unter ihnen aufgeteilt. Durch das

Feature, das derzeit in Warschau getestet wird, stellt sich das

Unternehmen auf veränderte Mobilität in Städten und Ballungsräumen

ein.

E-Taxis: Infrastruktur fehlt

Der General Manager von myTaxi Deutschland und Österreich,

Alexander Mönch, rechnet künftig mit weniger Autobesitz in Städten

und einer steigenden Nachfrage nach digitalen Vermittlungsplattformen. Er ist überzeugt davon, dass mymatch

erfolgreich sein wird. In Wien sei man in engem Kontakt mit der Wirtschaftskammer und den Taxiverbänden und erhalte durchwegs positives Feedback.

Zudem setzt myTaxi auch bei seiner Flotte auf mehr

Nachhaltigkeit. Das Unternehmen vermittelt derzeit rund 800 Taxis

verschiedener Anbieter in Wien, 15 bis 20 Prozent der Wiener Flotte

seien Hybrid- oder E-Taxis, betonte Sarah Lamboj, Geschäftsführerin

von myTaxi Österreich. Obwohl die Beliebtheit alternativer Antriebe

durchaus steige, scheitere es vor allem bei E-Autos an der fehlenden

Infrastruktur dafür, bedauerte Mönch.