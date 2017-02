Tausende Opel-Jobs bei Verkauf an Peugeot gefährdet

Die Chefin des Opel-Mutterkonzerns General Motors informiert die Führung des deutschen Autobauers am Mittwoch über über den möglichen Verkauf von Opel an Peugeot. Barra sei derzeit zu Gesprächen mit dem Opel-Team in der Zentrale in Rüsselsheim, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Auch Opel-Aufsichtsratschef Dan Ammann wurde erwartet, wie das "Manager Magazin" ohne Angabe von Quellen berichtete. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann habe seit Monaten an einem Plan gearbeitet, Opel komplett auf Elektroautos umzustellen. Neumann sehe die Gefahr, dass Opel die Investitionen sowohl in Elektroautos als auch in Verbrennungsmotoren nicht stemmen könnte.

Der US-Autobauer will Opel nach jahrelangen Verlusten an Peugeot verkaufen. Der Detroiter Mutterkonzern befinde sich in Gesprächen über eine Zusammenlegung seiner Rüsselsheimer Tochter mit dem französischen Konkurrenten, erklärten beide Konzerne. Zwei mit der Situation vertraute Personen sagten, die Gespräche seien fortgeschritten.

Angesichts der möglichen Übernahme des deutschen Autoherstellers Opel ist PSA-Chef Carlos Tavares bereit, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Gewerkschaften zu treffen. Das bestätigte ein Sprecher von PSA Peugeot Citroen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Paris. Es gehe dem PSA-Chef um eine Öffnung und ein Bündnis.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing fordert von Peugeot die dauerhafte Sicherung der deutschen Standorte. "Wir sind so aufgestellt, dass wir ein klares Bekenntnis zur deutschen Marke erwarten und auch zu den deutschen Standorten", sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Ich bin bereit, dem potenziellen Käufer eine faire Chance zu geben", ergänzte er. Er wolle alles tun, um den Opel-Standort Kaiserslautern dauerhaft zu sichern. Eine Übernahme durch Peugeot könne auch Vorteile bieten. Er sei jedenfalls gesprächsbereit für die Beteiligten.

Wissing äußerte die Vermutung, dass die Bereitschaft von General Motors, Opel/Vauxhall zu verkaufen, etwas mit dem Brexit zu tun haben könnte. "Das könnte eine Rolle gespielt haben", sagte er.

Die deutsche Bundesregierung misst nach den Worten von Arbeitsministerin Andrea Nahles dem Erhalt der drei deutschen Opel-Standorte bei einer etwaigen Übernahme des deutschen Autobauers durch Peugeot höchsten Rang an. "Die Bundesregierung hat heute im Kabinett das Thema Opel intensiv diskutiert", sagte sie am Mittwoch in Berlin. Sie forderte von der zuständigen Konzernleitung, dringend das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern zu suchen. Es gebe schon Gespräche auf verschiedenen Ebenen mit Opel und deren Konzernmutter GM sowie mit der französischen PSA. Oberste Priorität habe die Sicherung der drei Opel-Standorte in Deutschland.

Tausende Opel-Jobs gefährdet

Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer indes sieht tausende Opel-Jobs gefährdet. Vor allem am Stammsitz Rüsselsheim könnten zentrale Einheiten verkleinert oder ganz abgebaut werden, weil ihre Aufgaben im Konzern übernommen würden, betonte Dudenhöffer am Mittwoch. Betroffen wären etwa der Einkauf, der Vertrieb, das Marketing sowie Teile des Entwicklungszentrums. Mindestens ein Drittel der rund 15.000 Jobs in Rüsselsheim stünde bei einer Übernahme zur Disposition.

Die Produktion würde voraussichtlich in den PSA-Autobau eingegliedert. "Es gibt keine Markenwerke, sondern nur Konzernwerke, in denen alle Markenprodukte gefertigt werden", betonte der Direktor des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen. Die vorhandenen Kapazitäten seien eher zu groß, so dass die Lage für die Opel-Werke in Eisenach und Kaiserslautern über Nacht schlechter geworden sei.

