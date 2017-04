Sports Direct sperrt Eybl-Filiale in Plus City zu

Sports Direct sperrt seine Eybl-Filiale in der Plus City in Pasching im Bezirk Linz-Land im Juni zu. 61 Mitarbeiter sind betroffen. Das berichtete "nachrichten.at" Montagnachmittag. Die Plus City gab in einer Presseaussendung ebenfalls am Montag bekannt, dass als Nachfolger die norwegische Kette "XXL Sports & Outdoor" im Frühjahr 2018 eröffnen werde.

Der britische Diskonter Sports Direct hatte die Sporthandelsketten Eybl und Sports Experts im April 2014 vollständig übernommen. Deren Gründerfamilie Eybl zog sich nach über 80 Jahren aus dem Unternehmen zurück. Sports Direct stülpte den Ketten sein Konzept über, was bei den Österreichern nicht gut ankommt. Die Briten setzen hauptsächlich auf Sportbekleidung und -schuhe zu Diskontpreisen, Artikel wie Skier, Skischuhe oder Räder sind ebenso Mangelware wie Beratung. Alle Fililalen bis auf jene in der Plus City in SDI, Sports Direct oder Lilly Whites umbenannt, einige Standorte wurden geschlossen.

Gewerkschaft fordert Sozialplan

Die über zwei Etagen führende Großfiliale in der Plus City in Pasching galt einst als Vorzeigefiliale der Sport Eybl/Sport Experts-Gruppe. Legendär ist vor allem die Schuh- und Kletterwand. Nun hat der aktuelle Eigentümer Sports Direct die 61 Mitarbeiter in der Filiale davon informiert, dass Ende Juni zugesperrt wird. Die Sprecherin von Sports Direct in Österreich sagte den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN), dass es von Unternehmensseite keine Stellungnahme gebe.

Die Bestätigung kam aber vom Geschäftsführer der GPA/djp in Oberösterreich Andreas Stangl. Er fordert einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter. "Die Belegschaft kommt sonst nicht zu ihrem Recht." Die Rede ist davon, dass die Anmeldung der Kündigungen beim Arbeitsmarktservicegerade vorbereitet werde. Sonja Kowaleinen, die die Handelsangestellten für die Gewerkschaft betreut, wird zitiert, dass einige Mitarbeiter von der im Jänner 2016 zugesperrten Sport Experts-Filiale in Haid nach Pasching gewechselt seien. Sie seien nun zum zweiten Mal dabei, wenn "ihre" Filiale zum letzten Mal den Rollbalken runter lässt. Stangl fordert auch Ersatzarbeitsplätze für die älteren Mitarbeiter. Etwa eine Handvoll aus der Crew in der Plus City ist demnach schon lange dabei, für Ältere sei es erfahrungsgemäß schwierig, eine neue Beschäftigung zu finden.

XXL Sports & Outdoor will in der Plus City einen brandneuen Flagship-Store im Frühjahr 2018 eröffnen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weltweit eines der schnellst wachsenden und erfolgreichsten Unternehmen der Sportartikelbranche und bietet ein breit gefächertes Portfolio an Markenartikel für eine Vielzahl an Sport- und Outdoor-Aktivitäten an.

(APA)