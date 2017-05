Red Bull dürfte in den Markt der Bittergetränke einsteigen

Das Salzburger Unternehmen Red Bull dürfte demnächst in den Markt der Bittergetränke einsteigen. Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" (Dienstag-Ausgabe) suchen bereits Vertriebsleute die Gastronomie mit Ginger-Ale, Tonicwater und ähnlichen Getränken auf. Demnach sollen die Produkte unter der Marke "Organics by Red Bull" im Juni oder Juli in der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Red Bull selbst hüllte sich vorerst in Schweigen und teilte mit, "dass wir uns ausschließlich zu konkreten Projekten äußern, nicht jedoch zu Plänen oder Gerüchten". Dem Zeitungsbericht zufolge sind die Internet-Domains "organicsbyredbull.com" beziehungsweise .at und .de bereits auf die Adresse der Unternehmenszentrale des Getränkekonzerns in Fuschl registriert.

In Österreich machen Bittergetränke 10 Prozent des alkoholfreien Getränkemarkts aus, das sind rund 30 bis 35 Millionen Flaschen pro Jahr.

Mitbewerber Lobsters erfreut

"Wir sehen den Markteinstieg von Red Bull sehr positiv und freuen uns, dass der heimische Bittergetränkemarkt weiter belebt wird. Davon werden auch wir als österreichischer Hersteller profitieren. Uns ist vor allem wichtig, dass unsere Kunden wissen, was in Lobsters steckt, nämlich Qualität, das heißst 100 Prozent natürliche Zutaten und weniger Zucker. Wir werden sehen, mit welchem Rezept Red Bull überzeugen will", sagt Christoph Humer, Geschäftsführer der Lobsters GmbH., dem ersten österreichischen Produzenten von kalorienarmen Bittergetränken.

Humer geht davon aus, dass Organics Bittergetränke aus dem Hause Red Bull wie schon das "Simply Cola" dem Slogan „All natural – all ...“ entsprechen werden. Er erwartet, dass die Geschmacksausrichtung dem Geschmack bestehender Bittergetränke-Marken ähnlich sein wird.

(APA)