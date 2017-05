Restaurant-Kette Vapiano drängt an die Börse

Die Restaurant-Kette Vapiano kündigte am Mittwoch an, den Sprung aufs Frankfurter Parkett noch in diesem Jahr zu wagen. Neben der Ausgabe neuer Aktien im Wert von rund 85 Millionen Euro ist auch der Verkauf von Papieren bestehender Anteilseigner geplant. Diese wollen zudem bei hoher Nachfrage weitere Anteile im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen. Das Emissionsvolumen dürfte sich Finanzkreise zufolge damit auf rund 200 Millionen Euro belaufen, der gesamte Börsenwert von Vapiano auf rund 600 Millionen Euro. Den Erlös aus dem Börsengang will die 2002 gegründete Pasta- und Pizza-Kette vor allem zur Expansion in neue und bestehende Märkte verwenden. Zudem soll in das Liefergeschäft investiert und ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen von zehn Millionen Euro zurückgezahlt werden. Bis Ende 2020 will Vapiano die Zahl seiner Restaurants auf nahezu 330 verdoppeln.

"Wir sind davon überzeugt, dass der Zugang zum Kapitalmarkt der richtige Schritt ist, um unsere Wachstumspläne zu unterstützen", sagte Vorstandschef Jochen Halfmann. Beim Börsengang im streng regulierten Prime Standard wird das Unternehmen von den Banken Barclays, Berenberg, Jefferies und Unicredit begleitet, Lazard ist als Finanzberater für Vapiano tätig. Größter Eigentümer der Kette ist seit 2011 die Vermögensverwaltung Mayfair der früheren Tchibo-Mitgesellschafter Günter und Daniela Herz, die 44 Prozent hält. Firmengründer Gregor Gerlach gehören nach Unternehmensangaben noch 30 Prozent, dem Wella-Erben Hans-Joachim Sander 25 Prozent. Weniger als ein Prozent hält das Management.

Derzeit hat Vapiano 185 Restaurants in mehr als 30 Ländern. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen auf einen Umsatz von 248,6 Millionen Euro und einen bereinigten Betriebsgewinn von 28,6 Millionen. In diesem Sommer streben neben Vapiano noch eine Reihe anderer Firmen an die Frankfurter Börse. So bereiten Insidern zufolge derzeit der hessische Lkw-Zulieferer Jost-Werke, der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh und der Essens-Lieferdienst Delivery Hero den Gang aufs Parkett vor. Der Elektromotoren-Hersteller Aumann hat in diesem Jahr bisher als einzige Firma diesen Schritt geschafft.

(Reuters)