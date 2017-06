Uber laufen die Manager davon

San Francisco. Der Manager-Exodus beim umstrittenen Fahrdienstleister Uber hält an. Der US-Konzern gab am Mittwochabend den Abgang seines Finanzchefs Gautam Gupta bekannt, der zu einem Start-Up in San Francisco wechselt. Damit haben seit Februar etwa ein Dutzend Manager Uber verlassen oder wurden gefeuert. So warf im März Präsident Jeff Jones hin, der das raue Image der Firma verbessern sollte. Zu Ubers Problemen gehören Vorwürfe, das Unternehmen toleriere sexuelle Belästigung. Zudem gibt es Patentstreitigkeiten mit der Google-Mutter Alphabet und Zwist mit Fahrern über Honorar-Kürzungen. In Europa kommen Gerichtsverfahren hinzu, die inzwischen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) erreicht haben.

Uber gab am Mittwoch zudem Geschäftszahlen für das erste

Quartal bekannt. Demnach verringerte sich der Verlust auf 708

Millionen Dollar nach 991 Millionen im Vorquartal. Der Umsatz

stieg um 18 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar im Vergleich zum

vierten Quartal. Vergleichswerte für den Vorjahreszeitraum lieferte die Firma nicht.

Kritik von scheidenden Managern

Uber wird von Investoren mittlerweile mit mehr als 70 Mrd. Dollar

bewertet, ist aber bisher nicht börsennotiert und muss keine

öffentlichen Finanzberichte vorlegen.

Bei Uber tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf in der Chefetage. Ende März kursierte sogar das Gerücht, Uber-Chef Travis Kalanick könnte sich von der Spitze zurückziehen, um Investoren zu beruhigen. Wie es um die Unternehmenskultur bei Uber bestellt ist, ließ Jeff Jones nach seinem Abgang in einem Interview durchklingen: "Es ist klar, dass die Überzeugungen und Ansätze, die meine Karriere bestimmt haben, nicht vereinbar sind mit dem, was ich bei Uber gesehen und erlebt habe", sagte er.