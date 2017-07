ALC: Wir suchen die Topstars der Wirtschaft

Wien. Nur noch knapp vier Wochen bleiben Zeit, um bei Österreichs renommiertem Businesswettbewerb Austria’s Leading Companies (ALC) mitzumachen. Anmeldeschluss ist der 18. August. Der bereits zum 19. Mal vergebene Award wird von der „Presse“ gemeinsam mit dem KSV1870 und PwC Österreich durchgeführt und genießt großes Ansehen in der Businesscommunity.

Denn nicht die Tagesverfassung oder eine Jury entscheidet, ob ein Unternehmen unter die Besten kommt, sondern was zählt, sind ausschließlich die Leistungen und die Performance der Unternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren. Sichergestellt wird die objektive Analyse durch ein rein auf Zahlen basierendes und bestens erprobtes Bewertungssystem, das auch den branchenübergreifenden Vergleich ermöglicht.

Anmeldung über den KSV

Die Teilnahme ist einfach: Man kann sich über www.ksv.at/alc direkt für den Wettbewerb mit den Bilanzen der vergangenen vier Jahre anmelden. Haben Sie schon im Vorjahr beim ALC-Bewerb mitgemacht, so reicht es, wenn Sie dem KSV, der die Zahlen prüft und zusammenstellt, nur die jüngste Bilanz aus dem Jahr 2016 übermitteln. Ihre eingereichten Zahlen werden absolut vertraulich behandelt. Außer einem Umsatz werden keine Bilanzzahlen veröffentlicht.

Die Auswertung der Zahlen wird von PwC Österreich durchgeführt. Und die Sieger werden – und

das ist heuer neu – in zwei neuen Kategorien ausgezeichnet:

den national tätigen Unternehmen mit vorwiegend Geschäftstätigkeit in Österreich

und den international tätigen Unternehmen, die exportorientiert sind.

Somit gibt es heuer keine Einteilung mehr nach Umsatzgrößen. Ausgezeichnet werden die besten Unternehmen wie immer im November für jedes einzelne Bundesland. Wobei es hier für die ALC-Sieger für Wien und Niederösterreich eine Neuerung gibt. Die Preise für die beiden Bundesländer

werden erstmals in einer gemeinsamen Veranstaltung vergeben (siehe Termine unten).

Hintergrund ist, dass heuer die Leading Companies von Österreich, die früher immer mit den Wiener Landessiegern geehrt wurden, mit ein bisschen Abstand in einer eigenen großen Gala in Wien eine besondere Würdigung finden. Den Leading Companies von Österreich werden schließlich im Jänner 2018 eine große Bühne gebaut.

Vorarlberg macht den Anfang

Erstes Bundesland, dessen Topwirtschaft mit dem ALC-Preis ausgezeichnet wird, ist Vorarlberg, und zwar am 6. November. Noch in der gleichen Woche werden auch die ALC-Sieger von Tirol und Salzburg gekürt. In der darauffolgenden Woche am 14. und 15. November ist der Nordosten an der Reihe – mit Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Und ab 20. November ist der Süden dran. Die Sieger aus der Steiermark, aus Kärnten und dem Burgenland bilden die ALC-Schlusswoche.

Und dann werden die Karten neu gemischt und wird nochmals neu berechnet, wer österreichweit vorn mit dabei ist. Jedenfalls wird dadurch die Spannung gesteigert: Es wird dann neben den nationalen und internationalen Champions eine dritte Kategorie kommen – die der Leading Companies. Dazu demnächst mehr . . .

ALC-TERMINE IM NOVEMBER

Vorarlberg:

6. November im Festspielhaus Bregenz

Tirol:

7. November im Congresspark Igls

Salzburg:

8. November in den Salzburger Kavernen 1595

Wien und Niederösterreich:

14. November im Casineum Baden

Oberösterreich:

15. November im Palais Kaufmännischer Verein in Linz

Steiermark:

20. November im Congress Graz

Kärnten:

21. November im Casineum Velden

Burgenland:

22. November im Schloss Esterházy

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2017)