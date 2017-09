Zugallianz: Hesoun sieht Jobs bei Siemens in Österreich nicht gefährdet

Die Zusammenlegung der Bahn-Sparten von Siemens und Alstom unter einem gemeinsamen Dach allein bringt die Arbeitsplätze in diesem Bereich bei Siemens Österreich nicht in Gefahr. "So lang wir ausgelastet sind, gibt es keinen Grund, an eine Reduktion von Arbeitsplätzen zu denken", sagte Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun am Mittwoch.

Die Werke würden von den Aufträgen leben, egal wer der Eigentümer dahinter sei, meinte Hesoun zu Beginn der "energy2050"-Tagung des Verbund in Fuschl (Salzburg) vor Journalisten. Solange es gelinge, gute Produkte zu fertigen und diese gut bezahlt würden, gebe es für den Standort keine Negativauswirkungen. In Österreich sind bei Siemens im Bahnbereich (Eisenbahn, Straßenbahn, U-Bahn) an mehreren Standorten (etwa in Graz, Wien) zusammen rund 2.500 Mitarbeiter tätig.

Allerdings sollten sich die Kunden regional orientieren. Denn man sehe sich zunehmend mit einer Marktkonzentration konfrontiert, indem Produkte unter den Kosten subventioniert angeboten würden, meinte Hesoun mit Blick auf die mächtige Konkurrenz aus China. Auch samt Alstom sei man in dem Bereich nur halb so groß wie der Mitbewerb aus China.

Kritik an Bedingungen in China

"Wir wollen in China dieselben Bedingungen vorfinden wie umgekehrt", verlangte der Siemens-Österreich-Chef. Die europäische Gesetzgebung gebe es her, etwa über Ausschreibungen sicherzustellen, dass es für die Kunden auch noch nach Jahrzehnten Zugriff auf eine nachhaltige Technologie geben müsse.

Nach Ansicht von Siemens-Chef Joe Kaeser enthält die deutsch-französische Zug-Allianz enthält nachauch eine politische Botschaft. "Wir setzen die europäische Idee in die Tat um", sagte Kaeser am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge in Paris. Die Fusion werde die europäische Technologie-Führerschaft stärken. Siemens wird künftig die Mehrheit an dem neuen europäischen Zug-Schwergewicht halten. Kaser betonte, es handle sich um eine "Fusion unter Gleichen".

(APA)