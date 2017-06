Urlauber bevorzugen heuer Spanien und Griechenland

Sicherheit ist beim Verreisen Trumpf, denn im Urlaub will man sorglos entspannen. Deshalb sind als ungefährlich geltende Destinationen wie Griechenland und Spanien bei den großen Reiseveranstaltern TUI und Thomas Cook heuer besonders gefragt. Auch Bulgarien gewinnt als günstige Ausweiche für Familienurlaube an Bedeutung. In der Türkei hingegen herrscht Flaute.

"Es gibt kein Zielgebiet, das nicht über Vorjahr gebucht ist, außer der Türkei", berichtete Thomas-Cook-Österreich-Chef Ioannis Afukatudis am Dienstag vor Journalisten in Wien. Ein Drittel der österreichischen Kunden des Reiseanbieters fliegt diesen Sommer nach Spanien, etwa 20 bis 30 Prozent entscheiden sich für Griechenland - eine Destination, auf die sich die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise heuer spürbar weniger negativ auswirkt als im Vorjahr. Auch beim Branchenführer TUI "wächst Griechenland aktuell um rund 40 Prozent", wie Österreich-Chefin Lisa Weddig zu Beginn der Woche wissen ließ.

Bei Thomas Cook ist das Land heuer ebenfalls "der große Gewinner" was die Buchungszuwächse betrifft. Der hierzulande drittgrößte Reiseanbieter hat aber auch das Flugvolumen in Richtung Bulgarien verdoppelt. "Wir investieren gezielt in diese Destination", so Afukatudis.

Die Türkei sei noch einmal im Rückstand - "nach einem schlechten Jahr 2016". Von den Buchungsständen früherer Jahre ist man weit entfernt. Mehr Anlass zur Hoffnung auf eine nennenswert belebtere Nachfrage geben offenbar Ägypten und Tunesien.

Jedenfalls haben sowohl Branchenprimus TUI als auch Thomas Cook ihre Flug- und Hotelkapazitäten in diese Richtung wieder ausgeweitet. "Wir haben in Ägypten - wie der gesamte Markt - aufgestockt, im Sommer wie im Winter", sagte der Thomas-Cook-Österreich-Chef. Die Urlauber hätten Vertrauen zurückgewonnen. "Es ist aber bei weitem nicht, wie es einmal war", räumte er ein.

Bei der TUI feiert Ägypten diesen Sommer den jüngsten Angaben zufolge ein "Comeback" und rangiert auf Platz fünf der beliebtesten Destinationen. Daher würden auch die Flüge im Winter um 120 Prozent verstärkt. Gleichzeitig senkt TUI die Reisepreise. Weddig kündigte - über alle Zielgebiete gerechnet - eine Verbilligung um etwa 3 Prozent an. Sämtliche Reiseveranstalter bieten derzeit bereits Frühbucherboni für den Winterurlaub.

(APA)