Der Leichenbestatter des Empire

Fast auf den Tag genau 70 Jahre nach dem Unabhängigkeitstag Indiens am 15. August 1947 kam dieser Film in die Kinos: Die indischstämmige britische Regisseurin Gurinder Chadha arbeitet in dem Historiendrama „Viceroy's House“ das tragische Schicksal, Flucht und Tod ihrer Familie auf. Die Handlung lässt niemanden unberührt. Der im Originaltitel erwähnte indische Vizekönig (bei uns heißt der Film „Der Stern von Indien“) ist Lord Louis Mountbatten, er und seine Ehefrau Lady Edwina kommen in dem Film rund um die letzten Tage der britischen Herrschaft in Indien gut weg. Das liegt nicht nur an dem sympathischen britischen Darsteller Hugh Bonneville und der berühmten Gillian Anderson, sondern auch am packenden Drehbuch, das mit der historischen Wahrheit freilich großzügig umgeht. Vor allem neuere Forschungen haben über Mountbatten ein vernichtendes Urteil gefällt.

(Print-Ausgabe, 18.08.2017)