03.02.2017 | 12:14 | Von Barbara Petsch (DiePresse.com)

Eine mutmaßliche Terroristin aus der besten Gesellschaft im polizeilichen Verhör: Josefstadtdirektor Herbert Föttinger inszenierte kundig und mit einem starken Team das etwas papierene Thesen-Theater des Bestseller-Autors Kehlmann.

„Sie fühlen sich eingeschnürt? Werden Sie Entfesselungskünstler!“ Mit witzigen Sprüchen wirbt das Theater in der Josefstadt im benachbarten Hotel um die Aufmerksamkeit der Leute von heute. Das saturierte Publikum soll sich bewegen – und es bewegt zumindest die Hände. Der Uraufführung „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann spendete es Donnerstagabend begeisterten Applaus, wiewohl das Werk etwas mühsam vorankommt, eingezwängt zwischen den Lesefrüchten des Autors und dessen Wunsch, auch in der Bühnenkunst zu landen. Beim Drama „Geister in Princeton“ führte Kehlmann den Physiker Albert Einstein und den Logiker Kurt Gödel vor, exemplifizierte Freud und Leid der Genies und die Relativität des Rationalismus.

Exemplifizieren. Ja. Immer hat Kehlmann eine Absicht, er erläutert sie eloquent, gebildet, raffiniert, aber es fehlen eine gewisse Lässigkeit und vor allem der Humor. Auch bei „Heilig Abend“ hat sich Vorzugsschüler Kehlmann viel vorgenommen. Auf den Spuren des Western-Klassikers „High Noon“ von Fred Zinnemann (1952) – der ihm besonders gefiel, wie er erzählte – wollte Kehlmann das viel strapazierte TV-Krimi-Format mit einer philosophischen Parabel über Terror und Kapitalismus toppen. Das Ergebnis ist erstaunlich konventionell.

Attacken gegen Kapitalismus und Kolonialismus

Am heiligen Abend treffen in einem finsteren Verlies der Ermittler Thomas und die Philosophie-Professorin Judith zusammen. Endlich hat auch die Josefstadt einen dieser modischen Glaskästen, hier passt er sogar, denn es geht ja um ein Verhör. Das Verhör, welche Überraschung, entgleist, der Polizist berichtet der mutmaßlichen Delinquentin von seiner Ehekatastrophe und macht sich an sie heran. Die mutmaßliche Delinquentin beschießt den Polizisten mit elitären, arroganten Kanzel-Predigten. Es werden gestreift: Platons Höhlengleichnis, Uran-Abbau im Niger (Spiegel online) und die universellen Übel Kapitalismus und Kolonialismus, ferner linke Denkmodelle zum Sturz des Staates, im Zentrum der französische Psychiater und Schriftsteller Frantz Fanon (1925-1961), eine Spezialität der Professorin und ein rotes Tuch für den Polizisten. Hätte Kehlmann tatsächlich den TV-Krimi aushebeln wollen, hätte er mehr Milde mit seinen Figuren walten lassen müssen, die nicht nur Klischees (Bad Cop, verwöhnte Intellektuelle) zelebrieren, sondern auch ihre vor gestanzten Sätzchen wie Automaten von sich geben: „Wie heißen Sie überhaupt?“, „Thomas“, „Wie ist Ihr Nachname?“, „Thomas genügt“, „Sie müssen mir Ihre Dienstnummer geben“.

Die verstorbene britische Extrem-Dramatikerin Sarah Kane hat solche Konversationen geschrieben, abstrakter, grausamer und wahrer als „Heilig Abend“. Was hat Kehlmann eigentlich an „High Noon“, diesem monumentalen emotionsgeladenen Meisterwerk, so gut gefallen? Sie erraten es nicht, die Uhr. Freilich, ein Theaterstück ist kein Uhrwerk und sollte auch keines sein. Wohlverstanden, Kehlmann hat mindestens drei wunderbare Bücher geschrieben, die Kunst-und Medien-Satire „Ich und Kaminski“, den historischen Roman „Die Vermessung der Welt“ und die Modern-Times-Parabel „Ruhm“, die Bühnenkunst hat er sich allerdings noch nicht erobert. Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger hat „Heilig Abend“ inszeniert, mit einem guten Gefühl für exakte Dialog-Regie und motivierten Schauspielern, die ihre Erfahrungen aus Film und Fernsehen ("Vorstadtweiber") mitbringen - was vielleicht ein Nachteil ist, weil es an Zwischentönen fehlt.

Pikante Details aus dem Privatleben

Maria Köstlinger spielt die teils weltfremde, teils zickige Professorin Judith, welch ein Name, sie will dem System den Kopf abschlagen. Der ungläubige Thomas, Bernhard Schir, knallt der Dame ihre Theorien um die Ohren und sie selbst schließlich an die Wand. Er versucht sie als Bombenlegerin zu entlarven. Dabei kommen immer neue pikante Details aus dem Leben der beiden ans Licht – und unsichtbar lauschen die Herren vom Verfassungsschutz. Aber weil Weihnachten ist, funktionieren die Aufnahmegeräte nicht. Köstlinger und Schir geben sich redlich Mühe, dem etwas papierenen Text Leben einzuhauchen, was mit fortschreitendem Abend, die Aufführung dauert nur 90 Minuten ohne Pause, immer besser gelingt.

Dem Josefstädter Publikum schien das auf eine etwas oberflächliche Weise spannende Spiel zu gefallen. Die Aktualität, die hier bemüht wird, mit Dschihadisten als Randfiguren, ist allerdings ein wenig von gestern. Die Gefahr droht schon lange nicht mehr „von links“, wo ist denn das überhaupt heute und wer ist wer im ideologischen Nebel, aus dem sich immer gewalttätigere Figuren lösen, die lebendiger sind als diese geradezu rührend nostalgischen Avatare aus den Zeiten "klammheimlicher Freude" über die RAF.

Wohl gemerkt: Autoren sind als Kommentatoren, als Gewissen in unruhigen politischen Zeiten gefragt. Aber sie hauen auch manchmal grob daneben, was ihnen gegönnt sei, in Zeiten, da die Rede-und Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird. Öffentlich nachhaltig in Szene zu setzen wusste sich zum Beispiel der Philosoph Jean-Paul Sartre. Das Josefstädter Programmheft zitiert ihn mit dem Satz: "Gewalt, wie die Lanze des Achilles, heilt die Wunden, die sie schlägt." Das glaubt heute keiner mehr. Eins ist aber gewiss: Im Theater sind Thesen und zu viel Hirnfutter ein Problem. Selbst der missionarische Brecht wusste das – und packte seine Lehrstücke in reichlich saftige Poesie.