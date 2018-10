Fall Khashoggi: Vier Finanzminister boykottieren saudischen Gipfel

Der US-interne Druck auf US-Präsident Donald Trump hat Wirkung gezeigt, denn der Ruf nach Sanktionen gegen Saudiarabien war zuletzt immer lauter geworden: Nach langem Zögern geht Trump nun wieder verstärkt davon aus, dass der seit mehr als zwei Wochen vermisste saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi tot ist. "Es sieht sicherlich danach aus für mich", antwortete Trump am Donnerstag auf eine entsprechende Frage von Reportern. Die Reaktion müsse "sehr strikt" sein. Bei dem Fall handle es sich um eine "schlimme, schlimme Sache".

Unterdessen sagten drei europäische Minister und der US-Finanzminister ihre Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Saudi-Arabien ab.

Der US-Präsident überließ es bisher der saudi-arabischen Führung, den Fall selbst zu untersuchen - obwohl der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman unter dem Verdacht steht, die Ermordung des regierungskritischen Journalisten angeordnet zu haben. Die Opposition ortet hinter diesem Zögern finanzielle Interessenkonflikte seiner Familie. Auch geopolitisch bedeutet der Fall Khashoggi für die USA ein Dilemma, da er für das Vorgehen gegen den Iran und für eine Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern auf enge Zusammenarbeit mit Riad setzt. Auch ist Saudi-Arabien ein massiver Abnehmer von US-Rüstungsgütern.

Finanzminister sagen Teilnahme an Investorenkonferenz ab

US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Donnerstag nach Rückkehr von Besuchen in Riad und Ankara, die saudi-arabische Führung habe ihm "eine vollständige, gründliche Ermittlung" zugesagt. Er habe deshalb Trump gesagt, dass "wir ihnen noch ein paar Tage geben sollten, um das abzuschließen". Unterdessen sagten die Finanzminister Frankreichs, Großbritanniens, der Niederlande und der US-Finanzminister Stephen Mnuchin ihre Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Saudi-Arabien ab.

Die türkische Polizei ist in der Zwischenzeit auf der Suche nach der Leiche des saudischen Regimekritikers. Die bisherigen Ermittlungen ließen vermuten, dass die sterblichen Überreste womöglich im Belgrader Wald am Rande von Istanbul sowie in einem ländlichen Gebiet in der Nähe der Stadt Yalova südlich der Bosporus-Metropole am Marmarameer seien, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von zwei Insidern.

Einer von ihnen ergänzte, bei der Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats und der Residenz des Konsuls seien zahlreiche Proben genommen worden. Sie würden nun auf DNA-Spuren des Journalisten hin untersucht. Die Türkei geht davon aus, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet und seine Leiche zerstückelt und fortgeschafft wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück. Der Journalist war ein Kritiker des saudischen Königshauses, lebte in den USA und schrieb für die "Washington Post".

