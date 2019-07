Der Coup der deutschen Kanzlerin

Angela Merkel beging ihren 65. Geburtstag am Mittwoch ganz geschäftsmäßig mit einer Kabinettssitzung im Kanzleramt, wo sie Ursula von der Leyen, die frisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin und langjährige Ministerin, mit einem Blumenstrauß quasi nach Brüssel komplimentierte – und selbst ein Bouquet in Empfang nahm. Der meisterhaften Machttaktikerin, zuletzt krank- und zunehmend abgeschrieben, ist am Vorabend ein Überraschungscoup gelungen, der sich im Nachhinein wie ein fein ausgetüftelter Masterplan ausnimmt und womöglich doch nur einer aus der Not geborenen Improvisationsgabe entspringt.

