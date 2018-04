Live ab 9:30 Uhr: Richterin befragt "berühmtesten Trauzeugen"

Es ist der 30. Tag in der Zeitrechnung des größten Korruptionsprozesses der österreichischen Justizgeschichte. Und es ist der Tag, an dem die Einvernahme des Zweitangeklagten in den Affären Buwog und Terminal Tower durch Richterin Marion Hohenecker beginnt: Der „strategische Berater“ Walter Meischberger, wird abermals im Zeugenstand Platz nehmen. Vor eineinhalb Wochen hatte er dort eine mehrstündige Erklärung abgegeben – zum einen über seine Tätigkeit („Ich glaube, ich bin der berühmteste Trauzeuge weltweit - als ob es sich um eine Berufsbezeichnung handeln würde.“), zum anderen über seine Sicht auf die Vorwürfe und die Auftritte der übrigen Mitangeklagten - allen voran auf Peter Hochegger.

Keiner der im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgericht Anwesenden kenne den einstigen PR-Strategen wohl so gut, wie er selbst, meinte der gebürtige Innsbrucker. Er habe bei Hochegger gelernt, mit ihm gearbeitet, sei mit diesem befreundet gewesen. Und gerade deshalb kaufe er dem Lobbyisten sein Teilgeständnis, seine „Läuterung“, nicht ab, erhob Meischberger schwere Vorwürfe. „Hocheggers inszenierte Abkehr von der Gier ist seine Methode, um dem System diesmal zu entkommen“, unterstellte Meischberger seinem einstigen Geschäftspartner einen „Deal mit der Staatsanwaltschaft“.

"Man musste gegenüber Grasser etwas Anklagbares finden"

Auch gegenüber der Medien und der Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart sparte Meischberger nicht mit Kritik: „Dieses Verfahren ist gezielt politisch missbraucht worden“, so Meischbergers Auffassung. Über Jahre hinweg seien Aussagen Zeitungen zugespielt und aus dem Kontext gerissen worden. Warum? „Man musste gegenüber (Ex-Finanzminister Karl-Heinz, Anm.) Grasser etwas Anklagbares finden“, lautete seine Antwort. Insofern sei es auch ein „Mythos“, dass Grasser, dessen Trauzeuge er ist, die Zahl 960 gekannt habe.

Gemeint ist: Um die 60.000 Bundeswohnungen (Buwog, WAG, EBS und ESG) zu privatisieren, wurde für den 4. Juni 2004 eine erste Bieterrunde angesetzt. Die CA Immo (hinter der die Bank Austria stand) lag mit einem Angebot von 923 Millionen Euro vorne, das Österreich-Konsortium rund um Immofinanz und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (837 Millionen Euro) lag auf Platz zwei. Eine zweite Runde wurde angesetzt, diesmal führte das Konsortium mit 961 gegenüber 960 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Grasser den entscheidenden „Tipp“ gab, wie viel geboten werden musste, um den Zuschlag zu erhalten – Grasser bestreitet das vehement.

"Reiner Zufall, aber die Information hatte großen Einfluss"

Meischberger meinte dazu: Ihn habe der damalige Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) über den Ausgang der ersten Runde informiert. Ebenso darüber, dass es eine zweite Bieterrunde geben sollte und „über die Höhe der Finanzierungsgarantie“ der CA-Immo (960 Millionen Euro). Er habe daraufhin Hochegger angerufen, der wiederum das Konsortium informierte. Wie viel dieses bieten werde, habe er nicht gewusst: „Es war reiner Zufall, aber trotzdem hatte diese Information doch großen Einfluss auf den Erfolg des Österreich-Konsortiums.“

Mit dem Komplex Terminal Tower sei er überdies nur „nebensächlich“ betraut gewesen. Konkret habe er sich nur zweimal zwischen Tür und Angel beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium erkundigt, wie es um die Einmietung der Finanzdienststellen in das Linzer Bürogebäude bestellt sei. Die 200.000 Euro, die die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang als Schmiergeld anführe, seien für etwas ganz anderes bestimmt gewesen. Nämlich: Die Bezahlung für Meischbergers jahrelange Tätigkeit für die Porr.

Insofern plädierte Meischberger hinsichtlich der ihm zur Last gelegten Vorwürfe der Beweismittelfälschung, Untreue, Geschenkannahme und Bestechung auf „nicht schuldig“.