Sexistischer Sager: Nationalrätin Yildirim wird Dornauer Vertrauen entziehen

Sexismus: Frauenministerin fordert Rücktritt von Tirols SPÖ-Chef

Georg Dornauer wollte sich eine Landesrätin "nicht in der Horizontalen vorstellen". SPÖ-Chefin Rendi-Wagner versagt ihm nun Funktionen in den Bundesgremien, die roten Frauen fordern seinen Rücktritt - so auch Juliane Bogner-Strauß.