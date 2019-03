Dornauer: Doskozil "steht alles andere als im rechten Eck"

Eigentlich wollte sie nicht nach Tirol fahren, tat es dann aber doch und fand klare Worte, etwa für den eben gekürten Landesparteichef Georg Dornauer und Burgenlands neuen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ebenfalls am Programm war ein Appell zu roter Geschlossenheit. Die Rede ist von der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.

Ob der Aufruf gewirkt hat? Werden die Genossen fortan "zusammengeschweißt" agieren? Diesen Fragen stellte sich Dornauer am Montag im Ö1-"Morgenjournal" - und gab sich vage: "Wir beteiligen uns an einer Debatte, wir werden uns weiterhin an Debatten beteiligen", spielte er insbesondere auf Doskozils Äußerungen zur Sicherungshaft an, die Rendi-Wagner am Wochenende "nicht hilfreich" genannt hatte.

Doskozil, so wurde Dornauer dann doch konkreter, "steht alles andere als im rechten Eck, man muss sich einmal die Politik anschauen, die er in seinem Bundesland jetzt anstrebt". So plane der burgenländische SPÖ-Chef etwa einen Mindestlohn von 1700 Euro netto in den landesnahen und landeseigenen betrieben, "also ich sehe da nichts Verwerfliches, wenn man sich an einer sicherheitspolitischen Debatte beteiligt".

Deutliche Worte fand Dornauer sodann auch für die türkis-blaue Bundesregierung und Sebastian Kurz (ÖVP) - abermals in Zusammenhang mit dem Thema Sicherungshaft: "Hin und wieder kommt mir vor, der Bundeskanzler ist im Zuge seines Studiums nicht hinausgekommen über den Stufenbau der Rechtsordnung - wir werden definitiv keine verfassungskonforme Regierungsvorlage präsentiert bekommen". Einmal mehr erwarte er sich von der Koalition "nur PR-Aktionen", meinte er mit Blick auf den geplanten "Sicherheitsgipfel".

