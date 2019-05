Ibiza-Affäre: Die Koalition an der Kippe

Wien. Seit Tagen gingen in Wien Gerüchte über eine explosive Geschichte um, die den Bestand der türkis-blauen Regierung gefährden könnte. Am Freitag um 18 Uhr detonierte die Bombe, gezündet in Deutschland – vom Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und der „Süddeutschen Zeitung“. Beide Medien veröffentlichten zeitgleich Auszüge aus heimlich aufgenommenen Videos und Tonbändern. Die Aufnahmen zeigen FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubchef Johann Gudenus am 24. Juli 2017, zweieinhalb Monate vor der Nationalratswahl, in einer Villa auf Ibiza bei einem Treffen mit einer Frau, die sich als Nichte eines russischen Oligarchen ausgibt.



Doch bei der angeblichen Russin Aljona Makarowa handelte es sich um einen Lockvogel. Sie behauptete, mehr als 250 Millionen Euro in Österreich anlegen und eventuell auch die Partei unterstützen zu wollen. Im Laufe des lauen Sommerabends gingen Strache und Gudenus mit ihr im eng anliegenden T-Shirt bei Wodka und Red Bull sechs Stunden lang diverse Investitionsmöglichkeiten durch. Sie wälzten große Pläne – von der Zerschlagung der Casinos Austria über die Vergabe von Infrastrukturprojekten bis zum Einstieg in die „Kronen Zeitung“. Vor allem die Medienbeteiligung beflügelte die Fantasie des FPÖ-Obmanns. „Wenn diese Zeitung uns pusht, dann machen wir nicht nur 27, dann machen wir 34 (Prozent, Anm.)“, schwärmte Strache ein paar Wochen vor der Nationalratswahl, die am 15. Oktober 2017 abgehalten wurde.



Doch politisch brisanter ist eine andere Passage.

