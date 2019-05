Straches verhängnisvoller Sommerabend auf Ibiza

Es wirkt wie eine Szene aus der Reality-Show „Big Brother“: Ein paar Menschen sitzen um einen Tisch herum, sie schenken sich Getränke in ihre Gläser, laben sich an Thunfischtatar und Sushi, rauchen und plaudern miteinander – aufgenommen von einer Kamera, die irgendwo im Eck des Zimmers montiert sein muss.

Nur dass die Menschen, die hier sechs Stunden lang zu sehen sind, nicht für ein Unterhaltungsformat des Privatfernsehens rekrutiert wurden. Auf einer Sitzgarnitur einer weißen Villa wenige Kilometer von Ibiza-Stadt, der Inselhauptstadt der balearischen Party-Insel und seit Jahren Feriendestination des FPÖ-Chefs, haben es sich vier Personen bequem gemacht: Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, seine Frau und eine weitere Person, genannt Aljona Makarowa, die aber nie erkennbar zu sehen ist. Was hier zwischen Alkohol und Aschenbechern diskutiert wird, hat das Potenzial, das österreichische politische System zu erschüttern.

Die Videoaufnahmen enthüllen ein Sittenbild der FPÖ-Spitzenpolitiker, die keine drei Monate vor der Nationalratswahl 2017 vor der angeblichen russisch-lettischen Nichte eines Oligarchen darüber fabulieren, wie sie die Republik nach der Machtübernahme aufteilen werden – wie das fünf Monate nach dem ominösen 24. Juli tatsächlich Realität werden sollte. Johann Gudenus, von Strache liebevoll „Joschi“ genannt, der in Moskau studiert hatte, Russisch spricht und als Dolmetsch fungiert, hat die Frau zuvor in Wien kennengelernt – als Interessentin für Immobilien. Nun zeigt sie Interesse an Investitionen in Österreich, insbesondere an der Kronen-Zeitung. Und sie könnte sich vorstellen, eine Viertel Milliarde Euro locker zu machen.

Strache kommt richtig in Fahrt. Es sei ein Spiel mit den „zehn mächtigsten Leuten Österreichs“, macht er ihr klar. Mit Zigarette in der Hand schwadroniert er darüber, dass die FPÖ mit der Unterstützung des größten Boulevardblatts von 27 auf 34 Prozent hinaufschießen und Platz eins bei der Wahl erreichen könnte. „Zack, zack, zack“, sagt er. „Drei, vier Leute müssen gepusht werden, drei, vier Leute müssen abserviert werden. Und wir holen noch fünf neue rein, die wir aufbauen.“ Ob das alles so einfach vonstatten geht? Strache räumt allfällige Bedenken beiseite: „Journalisten sind sowieso die größten Huren auf dem Planeten.“ Überhaupt mokiert er sich über „Schneebrunzer“. Strache redet sich in einen wahren Machtrausch hinein, angetrieben von Red Bull, Sekt und Wodka. Er wisse von kompromittierenden Fotos von Spitzenpolitikern von SPÖ und ÖVP. Dann würde ein „atomarer Krieg“ ausbrechen. Bei „Roten und Schwarzen“, sagt er, wäre „der Teufel los“.

Kontakte zu Milliardären

Für die Neuaufstellung der „Krone“ hat er bereits den richtigen Mann an der Hand: Heinrich Pecina, der für Viktor Orbán die ungarische Medienlandschaft neu ausgerichtet hat. Das würde sich auch fügen in eine Neuorientierung der Außenpolitik, in die Annäherung der Visegrad-Gruppe mit Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen, wie dies der FPÖ vorschwebt. Das sagt er in dem Gespräch ganz offen.

Ohnehin stehe Heinz-Christian Strache in Kontakt mit einigen der reichsten Österreicher: Die Milliardäre Gaston Glock, Heidi Horten, Rene Benko hätten Spenden von bis zu zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch der Glücksspielkonzern Novomatic zähle zu den Förderern der FPÖ. Gudenus wirft sich in Pose, gibt den Revolverhelden, um der Russin den Waffenproduzenten Glock anschaulich vor Augen zu führen, der in der Welt einen großen Klang hat. Allesamt dementierten die Sponsoren indessen Spenden an die FPÖ.

Auch mit russischen und ukrainischen Oligarchen sei er, Strache, gut bekannt. „Joschi“ solle Aljona klar machen,dass hinter der FPÖ Investoren stünden, die „nicht wollen, dass Östereich islamisiert wird, dass ihre Kinder und Enkelkinder verrecken“.

Mit einigen Milliardären steht Strache tatsächlich auf gutem Fuß, mit einigen sogar auf Du und Du: Mit Martin Schlaff habe er eine „gute Gesprächsbasis“, mit Benko habe er sich auf der Jacht „Roma“ in Ibiza getroffen. Und auch Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz sei er freundschaftlich verbunden. Mateschitz sei ja lieb, verstehe aber das Mediengeschäft nicht, urteilt Strache. Er selbst nennt sich „Red Bull Brother from Austria“.

Machtmonopol über die „Krone“

Die Medien haben es ihm angetan. Er würde den ORF auf den Kopf stellen. Doch erst einmal müsse die Partei die Kontrolle über die mächtigste Zeitung des Landes erlangen. Wer die „Krone“ besitzt, so der FPÖ-Chef, verfüge nicht nur über die Meinungshoheit, sondern auch über das „Machtmonopol, andere Geschäftszweige zu eröffnen“. Bei einem Wahlsieg, brüstet sich Strache, könne man „über alles reden“. Besonders im Visier Straches: die Strabag und ihr Eigentümer Hans-Peter Haselsteiner, der seit Jahrzehnten die Liberalen sponsert – erst das Liberale Forum, nun die Neos. „Das erste, was ich bei einer Regierungsbeteiligung versprechen kann: Der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr.“ Er schlägt vor, Makarowa könne eine eigene Firma gründen, mit der Aussicht auf hochprofitable Infrastrukturprojekte.

Es ist Punkt 18 Uhr, als am Freitag der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ mit ihren Geschichten online gehen, dazu Ausschnitte aus dem Video, in dem das etwa sechsstündige Treffen dokumentiert ist. Es war offensichtlich eine Falle, die den beiden freiheitlichen Politikern gestellt wurde.

Eine Möglichkeit, die Strache offenbar auch im Hinterkopf hatte. So klagte er im Video, dass seine Partei ständig auf der Hut sein müsse: „Wir wissen, dass wir 24 Stunden beobachtet werden, dass man uns bei jeder Kleinigkeit vernichten will.“ Und auch beim Treffen in der Villa in Ibiza tauchten gegen Ende kleine Zeichen des Misstrauens auf. Dass Aljona schmutzige Zehnnägel habe, murmelte Strache, „das passt nicht zum Gesamtbild“. „Falle, Falle, eine eingefädelte Falle“, flüstert er seinem Kompagnon Gudenus zu. Doch „Joschi“ wischt die Zweifel beiseite.

Ins Partyleben

Nach Mitternacht wollen sich die Gäste noch ins Nachtleben stürzen. Es soll ins „Hi Ibiza“ gehen, nach Playa d'en Mossa. Der FPÖ-Chef rät Makarowa, das „Gscheite und Richtige“ zu tun und die „Krone“ zu kaufen. Seinem Vertrauten Gudenus sagt er: „Joschi, mach' das jetzt klar.“

Noch ist vieles mysteriös, nicht zuletzt die Frage, wer den beiden FPÖ-Politikern die Falle gestellt hat, die ihnen Kopf und Kragen kosten könnte. Dies geht weder aus dem Video noch aus den dazugehörigen Artikeln hervor. Die Quelle, heißt es im „Spiegel“, ist den Redaktionen bekannt, doch bestehe sie darauf, anonym zu bleiben. Auch seien die Bild- und Tondokumente forensisch geprüft worden – und es habe keine Hinweise auf eine Manipulation gegeben.

Die „Ibiza-Affäre“, wie der Titel der Österreich-Ausgabe des „Spiegel“ lautet, hat die österreichische Politik im EU-Wahlkampffinale schon gehörig durcheinandergewirbelt. Schon am Freitagabend gab es Krisengespräche, und das wird sich auch über das Wochenende hinziehen. Das Hamburger Nachrichtenmagazin nannte seine Story einen „Werkstattbericht aus einer Bananenrepublik“. Die Häme der deutschen – und der internationalen Medien – ist Österreich gewiss. Der Imageschaden ist beträchtlich. Noch schwerwiegender ist aber die Frage, ob die Koalition hält und inwieweit die Geschichte die EU-Wahl beeinflusst.