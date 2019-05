Justiz prüft das "Ibiza-Video", Kurz kündigt Stellungnahme an

Das heimlich gefilmte Video, in dem Heinz-Christian Strache - damals Oppositionsführer, heute Vizekanzler - über verdeckte Parteispenden an die FPÖ und etwaige Gegenleistungen spricht, hat bereits die Justiz auf den Plan gerufen. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hat den Freiheitlichen sowie den ebenfalls im Clip vorkommenden FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt. Denn: Im "Ibiza-Video" zu sehende Aussagen und Aktivitäten könnten Straftatbestände, respektive deren Vorbereitung, von Amtsmissbrauch, Bestechung, Geldwäscherei über staatsfeindliche Verbindung bis zu unerlaubtem Umgang mit Suchtgiften erfüllen, schreibt Jarolim in der Sachverhaltsdarstellung.

Strache selbst hat bisher nicht zu der Causa Stellung bezogen, kündigte allerdings eine Erklärung um die Mittagszeit an. Zuvor, so verlautete aus Regierungskreisen, dürfte er gegen 11 Uhr im Kanzleramt eintreffen, um mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Gespräch zu führen. Letzterer verlautete bereits am späten Freitagabend, dass er heute eine Erklärung abgeben werde. Eine Uhrzeit steht allerdings noch nicht fest.

Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek gab unterdessen via „Kurier“ bekannt, dass die Oberstaatsanwaltschaft bereits mit einer Prüfung beauftragt wurde. Zugleich warnte er, dass man sich noch kein Gesamtbild der Lage machen könne: "Es liegen vorerst nur Video-Ausschnitte vor, der Zusammenhang lässt sich nicht beurteilen." Es stelle sich aus juristischer Sicht die Frage, ob es sich nur um Gerede gehandelt habe oder es konkrete Hinweise auf ein strafbares Verhalten gebe.

der Auslöser der Causa: Die "Süddeutsche Zeitung" und "Der Spiegel" haben Freitagabend ein heimlich aufgenommenes Video veröffentlicht, in dem Strache - unterstützt von Gudenus als Dolmetscher - im Juli 2017 mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte darüber spricht, wie sie eine Viertelmilliarde Euro in Österreich anlegen könnte. Dabei spricht der FPÖ-Chef freimütig über (mittlerweile von allen Seiten dementierte) verdeckte Parteispenden österreichischer Unternehmen und stellt der Frau Staatsaufträge als Gegenleistung für Spenden in Aussicht. Außerdem malt er sich aus, dass die Russin die "Kronen Zeitung" übernehmen und die FPÖ so "pushen" könnte, dass sie Erste bei der Wahl wird.

Bildmaterial mit „vorbereitetem weißem Pulver"

In den veröffentlichten Videoteilen habe Strache eine Reihe strafrechtlich relevanter Tathandlungen besprochen - und auch "konkret zu ergreifende Schritte zur Durchsetzung" zum Ausdruck gebracht, konstatiert Jarolim in der Anzeige. Somit besteht "zumindest der Verdacht wesentlicher Vorbereitungshandlungen zur Durchführung strafbarer Handlungen". Deshalb ersucht der SPÖ-Justizsprecher die WKStA, die Überprüfung der aufgezeigten Tätigkeiten Straches, Gudenus' und der weiteren anwesenden Personen einzuleiten.

Dass es sich bei der Frau um einen "Lockvogel" handeln dürfte - das Ibiza-Treffen war laut "SZ" und "Spiegel" offensichtlich eine Falle -, ändere nichts an der Sache, meint Jarolim unter Hinweis auf die Causa Strasser. "Aus den Ausführungen des Herrn Vizekanzler Strache wird zudem jedenfalls ein mit augenscheinlicher Begeisterung geoffenbartes Handlungspotenzial erkennbar.“ Jarolim spricht in seiner Anzeige auch veröffentlichtes Bildmaterial "mit einschlägig vorbereitetem weißem Pulver auf dem bei der Besprechung benutzten Tisch" an. Das deute zumindest auf Besitz, Anbieten und wechselseitige Überlassung von Suchtgift durch die anwesenden Personen hin, merkt er an.

Das Video wurde von "SZ" und "Spiegel" in Auszügen veröffentlicht. Die Originalaufnahmen werde man den Behörden nicht zur Verfügung stellen, teilte die "SZ" mit. Von wem es übergeben wurde, wird "aus Gründen des Quellenschutzes" nicht verraten. Aber man habe die entscheidenden Passagen auf Authentizität überprüfen lassen.

SPÖ verlangt Sondersitzung, Vilimsky sagt Treffen an

Und die SPÖ setzt einen weiteren Schritt. Sie beruft eine Sondersitzung zum "Ibiza-Video" ein. Sie möchte noch vor der EU-Wahl, am kommenden Mittwoch, im Nationalrat zum Thema "Beispielloser Korruptionsskandal - Bundeskanzler Sebastian Kurz gefordert!" diskutieren, hieß es am Samstag. Die Entscheidung über den Termin trifft Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

FPÖ-Generalsekretär und Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, Harald Vilimsky, teilte am Samstag mit, nicht bei der für den Nachmittag geplanten Großveranstaltung rechtspopulistischer Parteien mit Italiens Innenminister Matteo Salvini in Mailand teilzunehmen. Die FPÖ wird dort nun vom Europaabgeordneten Georg Mayer vertreten.

„Beispielloser Korruptionsskandal – Bundeskanzler Sebastian Kurz gefordert!“ – Dieses Verlangen auf eine NR-Sondersitzung am 22.05.2019 haben wir eben eingebracht. Strache/Gudenus müssen sich im Nationalrat verantworten. So wie @sebastiankurz zu seinem türkisblauen Projekt. (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) 17. Mai 2019

