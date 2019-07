Kurz: Österreich soll "Wasserstoff-Nation Nummer eins" werden

Die ÖVP hat am Montag weitere Punkte ihres Klimaschutz-Programmes vor der Nationalratswahl vorgestellt. Vize-Klubchefin und Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger kündigte an, das Anliegen in der Verfassung verankern zu wollen. Parteichef, Spitzenkandidat und Altkanzler Sebastian Kurz verteidigte die bereits am Wochenende vorgestellten Pläne, vermehrt auf Wasserstoffautos zu setzen.

Kurz will Unternehmen, die an Wasserstoffantrieben forschen, mit zusätzlich einer halben Milliarde Euro in den kommenden zehn Jahren fördern. Steuern auf CO2-Emissionen erteilte er hingegen eine Absage mit der Begründung, dies gehe auf Kosten des ländlichen Raums und der Pendler. Zu langfristig sind für den ehemaligen Bundeskanzler die Wasserstoff-Pläne nicht: Die Technologie sei bereits ebenso vorhanden, so wie jene zu Elektrofahrzeugen. Mit den 500 Millionen Euro aus der Forschungsförderung sollen zudem Wissenschaftler nach Österreich geholt werden.

OMV und Verbund in Cluster?

Österreich soll, geht es nach Kurz, zur "Wasserstoff-Nation Nummer eins" werden. Bis 2025 solle es flächendeckend Wasserstoff-Tankstellen in Österreich geben. Sinnvoll sei es der ÖVP zufolge auch, in Österreich ein Wasserstoffzentrum schaffen, wo Unternehmen in einem Cluster zusammengeführt würden. Kurz nannte etwa die OMV und den Verbund. Die beiden Unternehmen präsentierten ebenfalls am Montagvormittag ein Gemeinschaftsprojekt - man prüfe den Bau einer Elektrolyse-Wasserstoff-Produktion, hieß es.

Bis 2045 soll Österreich "CO2-neutral" werden, heißt es im ÖVP-Klimaschutzprogramm. Im Gegensatz zu anderen Nationen solle dies aber ohne Einsatz von Nuklearenergie geschehen, betonte Kurz. Dabei fühle man sich der ökosozialen Marktwirtschaft verpflichtet, betonte Köstinger. Wirtschaft und Umweltschutz sollen dabei in Einklang gebracht werden, anstatt gegeneinander zu arbeiten.

„Klimakommission“ und „Klimakabinett“

Geht es nach den ÖVP-Plänen, soll der Klimaschutz - wie bereits der Umweltschutz allgemein - als Staatsziel in der Bundesverfassung verankert werden. Eine ähnliche Forderung präsentierte zuletzt das anlaufende Klima-Volksbegehren. Man werde dazu mit allen Fraktionen sprechen, so Köstinger. In einer kommenden Bundesregierung soll der Bundeskanzler einem "Klimakabinett" in der Regierung vorstehen, Expertengruppen würden eine "Klimakommission" bilden. Außerdem will die ÖVP einen verpflichtenden "Klima-Check" für neue Gesetze.

Kurz wie Köstinger betonten aber auch, dass es EU-weite sowie internationale Anstrengungen brauche, um den Klimawandel zu bewältigen. Unterstützung findet etwa der Vorschlag für einen europaweiten CO2-Mindestpreis.

(APA/Red.)