Grasser-Prozess: Verhandlungsunfähigkeit von Plech wird geprüft

Ernst Karl Plech, 74 Jahre alt, ist in den Affären Buwog und Terminal Tower angeklagt. Ihm werden die Delikte Beweismittelfälschung, Untreue, Geschenkannahme und Bestechung zur Last gelegt. Der ehemalige Immobilienmakler selbst beteuert seine Unschuld.

Die Anklagebehörde sieht das anders und unterstellt Plech, der aus gesundheitlichen Gründen zuletzt nicht mehr im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgericht erschienen ist, vor, an illegalen Absprachen über den Bieterpreis für die zu privatisierenden Bundeswohnungen (Buwog und Co.) beteiligt gewesen zu sein. Weiters soll er an der Buwog-Provision mitgeschnitten haben, die an die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger ausgezahlt wurde.

In der Causa Terminal Tower wird Plech verdächtigt, vom (mittlerweile verstorbenen) Porr-Chef Horst Pöchhacker 700.000 Euro verlangt zu haben, damit das Konsortium aus Porr und RLB OÖ den Turm-Zuschlag bekommt. Auch wird ihm vorgeworfen, bei dem Hochegger/Meischberger-Honorar von 200.000 Euro mitgeschnitten zu haben.