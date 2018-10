Wie herzig, ein Mitarbeiter!

Verzeihen Sie bitte, dass es heute so persönlich wird. Erlauben Sie die Frage: Was sind Sie? Mitarbeiter? Also einfach nur Mitarbeiter? Oje. Sie sind Leiter des Bereichs x oder Head of y? Vergessen Sie es, das ist nur wenig besser.

Wer heute „impact“ erzielen will, muss die eigene Funktion anders inszenieren. Ohne das Suffix – Achtung, Sprechblase – „-preneur“ funktioniert da nichts.

Vorschlag: Werden Sie Entre-preneur, also Unternehmer oder Social Entre-preneur, der mit seiner Unternehmung eine gesellschaftliche Wirkung entfaltet. Oder noch besser Multi-preneur und damit von all dem noch ein wenig mehr.

Okay, Sie haben keine eigene(n) Geschäftsidee(n). Auch kein Problem. Dann werden Sie zumindest Intra-preneur, ein unternehmerisch denkender Mitarbeiter (was immer das auch im Detail sein mag). Oder ein Inter-preneur, der in seiner Abteilung Verantwortung übernimmt. Oder sind Sie zumindest Inner-preneur? Wer, bitte, außer Ihnen selbst soll sich um Sie kümmern?

Sie verstehen jetzt: Lehrer sind heute im Idealfall Edu-preneure; Info-preneure versuchen, Information zu verkaufen, Ganja-preneure verchecken Marihuana, und Culture-preneure beherrschen die Kunst, Kultur zu Geld zu machen.

Wenn nichts von dem zutrifft, dann bitte versuchen Sie es zumindest als Leisure-preneur.

Michael Köttritsch

("Die Presse", Print-Ausgabe, 2018)