"Zur Zeit" erhält nun doch Medienpreis

Die weit rechts stehende Wochenzeitschrift "Zur Zeit" ist nachträglich mit dem Dinghofer-Medienpreis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung war ursprünglich im Oktober Palais Epstein geplant gewesen, das als Parlaments-Außenstelle dient. Nach scharfer Kritik an einem im Blatt erschienenen Text hatte die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) damals die Auszeichnung abgesagt.

Die Verleihung an das FPÖ-nahe Blatt fand laut einem Vorab-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" bereits am Montag im "Haus der Heimat" der Landsmannschaften in Wien statt, wie "Zur Zeit"-Herausgeber Andreas Mölzer gegenüber der Zeitung sagte. Verliehen wurde der Preis demnach vom ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf (FPÖ) in seiner Funktion als Präsident des Dinghofer-Instituts.

Die Laudatio wurde vom ehemaligen Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Reinhard Olt, gehalten, der im September als neuer Autor beim rechten Monatsmagazin "alles roger?" vorgestellt wurde. Laut "Tiroler Tageszeitung" würdigte er "Zur Zeit" als "Gegengift gegen die toxische Wirkung" der "Auswirkungen der Political Correctness". Olt ist auch Teil der FPÖ-Historikerkommission, in deren Rahmen er einen Beitrag zur Südtirolpolitik der FPÖ lieferte.

Anlass für die Absage im Palais Epstein im Oktober war ein Artikel mit dem Titel "Mehr Recht, Ruhe und Ordnung im Land! - Was wünscht sich Otto Normalverbraucher?" Darin schlug Autor Lajos Rohonczy zahlreiche Verschärfungen vor, unter anderem die Einführung von "Arbeitshäusern", die "Korrektionsmöglichkeit" im Wachzimmer, das Ende des freien Angebots von "unnötigen Studienrichtungen" und die Säuberung des ORF von "linksextremen Elementen". Später distanzierte sich das Wochenmagazin "vollinhaltlich" von diesem Text, er sei "aus Versehen" ins Blatt gerutscht, hieß es.

Dienstagvormittag sorgte die Wochenzeitschrift mit einer Sondernummer für Aufmerksamkeit, die dem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gewidmet ist.

(APA)