16-Jährige tot in Wiener Neustadt gefunden – Tatverdächtiger gefasst

In einem Park in Wiener Neustadt ist am Sonntag die Leiche einer 16-Jährigen gefunden worden, in den frühen Montagmorgenstunden konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Noch am Sonntag wurde eine Obduktion angesetzt. Am frühen Montagmorgen teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich deren Ergebnis mit. Demnach sei die 16-Jährige erstickt.

Die Polizei hatte nach dem tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen gefahndet. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager handelt es sich dabei um einen 19 Jahre alten Asylwerber aus Syrien. Die Einvernahme des Beschuldigten erfolgt ab Montagfrüh.

Leiche "von mehreren Personen gefunden"

Die in einem Gebüsch im Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt abgelegte und mit Blättern sowie Ästen bedeckte Leiche wurde laut Exekutive am Sonntag um 9.48 Uhr im Park "von mehreren Personen" gefunden. Offensichtlich hatte der unbekannte Täter versucht, die Tote dort zu verstecken.

Das Landeskriminalamt sowie die Mord-Tatortgruppe nahmen die Ermittlungen auf. Angaben von Angehörigen zufolge war die Jugendliche nach Lokalbesuchen in der Nacht auf Sonntag nicht nach Hause gekommen.

Es war die bereits dritte Gewalttat mit einer Frau als Opfer, die sich in Niederösterreich innerhalb von einer Woche ereignete. Am Dienstag war eine 40 Jahre alte vierfache Mutter in Amstetten erstochen worden, am Mittwochabend hatte ein Messerangriff auf eine 50-Jährige in Krumbach, im Bezirk Wiener Neustadt-Land, tödlich geendet. Beide Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft.

