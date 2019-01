500 Menschen bei Wache für getötete 16-Jährige in Wiener Neustadt

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen vor mehr als einer Woche in Wiener Neustadt hat am Montagabend eine Wache im Anton-Wodica-Park stattgefunden. Die 16-Jährgie war dort gefunden worden. Zu der Kundgebung hatte "Eine Kerze für Wiener Neustadt" via Facebook eingeladen.

Die Mahnwache verlaufe sehr ruhig, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch während der Veranstaltung. Er sprach von etwa 500 Teilnehmern. Die Polizei war stark vertreten, unter anderem mit der Einsatzeinheit und Diensthundeführern. Die Beamten würden gegen jeglichen verbotenen Aktivismus rigoros einschreiten, betonte Baumschlager. Die Mahnwache war von 18.00 bis 20.00 Uhr angemeldet.

Die Leiche der 16-Jährigen war am 13. Jänner entdeckt worden. Tatverdächtig ist ihr Exfreund.

