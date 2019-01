Frau am Wiener Hauptbahnhof erstochen - Täter festgenommen

Am Wiener Hauptbahnhof ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Das Opfer verstarb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.

Zu dem Messerangriff am Wiener Hauptbahnhof im 10. Gemeindebezirk war es laut Polizeiangaben gegen 1:30 Uhr in der Nacht auf Dienstag gekommen. Die Einvernahme des festgenommenen mutmaßlichen Täters ist im Gange. Es soll sich um einen 21-jährigen Mann handeln.

Mitarbeiter der ÖBB hätten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können, hieß es laut Polizei. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Bei dem Opfer handelte es sich nach ersten Informationen um eine 25-jährige Frau. Zwischen ihr und dem mutmaßlichen Täter soll es zu einem Streit gekommen sein, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Darüber, in welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen sowie über die Hintergründe des Streits, wurde vorerst nichts bekannt gegeben.

Die Tat wurde in der Passsage zwischen U-Bahn und Geschäftsbereich des Bahnhofes verübt. Spurensicherung und Gerichtsmedizin sind im Einsatz.

Es handelt sich um die bereits vierte Gewalttat mit einer Frau als Opfer, die sich in Wien und Niederösterreich innerhalb von einer Woche ereignet haben. Am vergangenen Dienstag war eine 40 Jahre alte vierfache Mutter in Amstetten erstochen worden, am Mittwochabend hatte ein Messerangriff auf eine 50-Jährige in Krumbach, im Bezirk Wiener Neustadt-Land, tödlich geendet. Am Sonntag wurde die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park in Wiener Neustadt gefunden.

(Red./APA)