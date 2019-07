Messerattacke in Kaiser-Franz-Josef-Spital: Arzt notoperiert

Ein Patient hat am Mittwochvormittag im Sozialmedizinisches Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital einen 64-jährigen Kardiologen mit einem Küchenmesser niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Arzt wurde notoperiert, sein Zustand ist stabil.

Der Angreifer - er lauerte dem Mediziner in einem Wartezimmer auf und stach ihm in den Bauch - wurde festgenommen.

Der Oberarzt, er befand sich kurz vor seiner Pensionierung, hatte den festgenommenen Mann in der Vergangenheit behandelt. Am Mittwoch hatte er allerdings keinen Untersuchungs- oder Behandlungstermin auf der Herzambulanz. Er erschien, „ohne dass etwas ausgemacht war", teilte Marion Wallner vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit

Kriseninterventionsteam vor Ort

"Ich bin schockiert über den Angriff auf unseren Kollegen", sagt die Ärztliche Direktorin, Michaela Riegler-Keil. Den Patienten und Mitarbeitern wurde Krisenintervention von Experten vor Ort angeboten. Der Arzt wurde notoperiert und ist zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr."

"Diese schreckliche Tat zeigt auf traurige Weise, dass selbst gegen diejenigen Gewalt ausgeübt wird, die sich um das Wohl anderer kümmern. Wir werden den Vorfall gemeinsam mit der Polizei lückenlos aufklären und analysieren, ob und wie wir solche Vorfälle künftig vermeiden können", sagt die Generaldirektorin des KAV, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.

Erst am Montag hatte der Krankenanstaltenverbund eine Email an alle Mitarbeiter von Wiener Spitälern geschickt mit der Aufforderung, ihre Erfahrungen mit Gewalt und Aggressionen am Arbeitsplatz zu schildern.