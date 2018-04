Champions League: Ronaldo verzaubert mit Traumtor

Die Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Finales Juventus gegen Real Madrid ist wohl schon nach dem Hinspiel in Turin entschieden. Real siegte mit 3:0, wie wohl die Fußballwelt mehr über ein Zaubertor spricht als über das klare Ergebnis selbst. Der zweite Treffer von Cristiano Ronaldo in der 64. Minute ist wohl ein heißer Kandidat auf das Tor des Jahres: Mit einem Fallrückzieher aus elf Metern sorgte der Portugiese für Begeisterung - bei den spanischen Fans, bei seinem Trainer Zinedine Zidane und selbst bei den italienischen Fans.

Auch Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic kommentierte den Treffer seines Weggefährten - mit dem für ihn typischen Sarkasmus. "Ein nettes Tor. Aber er sollte es aus 40 Metern probieren", meinte der 36-Jährige, der inzwischen bei LA Galaxy in der US-Liga spielt, beim TV-Sender ESPN. Ibrahimovic hatte 2012 im Länderspiel gegen England weit außerhalb des Strafraums per Fallrückzieher getroffen.

