Achtköpfige Terrorzelle soll Anschlagswelle in Spanien geplant haben

Hinter dem Terroranschlag in Barcelona mit 14 Toten und einem vereitelten Attentat auf Cambrils, etwa 100 Kilometer südlich der Hafenmetropole, soll eine achtköpfige Terrorzelle stehen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Sie habe einen Angriff mit Gasflaschen geplant haben, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person.

Als Hauptverdächtigen habe die Polizei den 17-jährigen Moussa O. identifiziert, berichtete die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Er soll nach der Todesfahrt mit einem Kleinlaster in Barcelona geflüchtet sein. Bei dem jungen Mann handelt es sich um den jüngeren Bruder des bereits am Donnerstag inhaftierten Driss O. Der Minderjährige Moussa hat dem Bericht zufolge seinem Bruder den Pass gestohlen und unter dessen Namen den Transporter angemietet. Das habe auch Driss O. gegenüber der Polizei bestätigt.

Die Polizei fand den Pass am Donnerstag in dem Tatfahrzeug. Der weiße Lieferwagen wurde – so erste Ermittlungsergebnisse – in der spanischen Exklave Melilla an der marokkanischen Nordküste angemietet. Das Bruderpaar hat laut Informationen der Zeitung "El País" eine spanisch-marokkanische Staatsbürgerschaft.

Bisher wurden drei Personen festgenommen: ein spanischer Staatsbürger in Alcanar und ein Marokkaner in der Stadt Ripoll nördlich von Barcelona. In Ripoll nahm die Polizei am Freitagmorgen eine weitere Person in Gewahrsam, berichtete ein katalanischer Radiosender.

Zusammenhang zwischen Attentaten

Die Exekutive geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen einem vereitelten Terroranschlag in dem Badeort Cambrils, dem Anschlag in Barcelona sowie einer Explosion in einer anderen Küstenstadt weiter südlich namens Alcanar gebe, die sich am Mittwoch ereignete.

Am Freitag tötete die katalanische Polizei in Cambrils fünf mutmaßliche Attentäter. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Person sei in einem kritischen Zustand, berichten Rettungskräfte. Unter den Verletzten soll demnach auch ein Polizist sein.

Der britische "Guardian" schrieb unter Berufung auf einen Sprecher der Regionalregierung in Katalonien, die fünf mutmaßlichen Terroristen seien mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Die Männer hätten einen Audi A3 absichtlich in die Fußgängergruppe gesteuert. Als das Auto nach einer Verfolgung durch die Polizei umgekippt sei, seien die Männer geflohen und dann auf der Flucht niedergeschossen worden.

Die von den Angreifern in Cambrils getragenen Sprengstoffgürtel waren nach Aussage des Chefs der Regionalregierung Kataloniens, Carles Puigdemont, Attrappen. Dies hätten Bombenexperten bestätigt. Schon bei der Attacke auf die London Bridge im Juni hatten die Attentäter die gleiche Taktik angewandt. Die Täter von Cambrils sollen Verbindungen zu Jihadisten gehabt haben, sagte Javier Zaragoza, der Höchstrichter am Nationalen Strafgerichtshof Spaniens.

Österreicherin verletzt

Der Terroranschlag in Barcelona steht offenbar auch in Zusammenhang mit einer Explosion in einem Wohnhaus in Alcanar vom Mittwoch. Das erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluis Trapero. Bei der Gasexplosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich der katalanischen Hauptstadt waren eine Person getötet und sieben weitere verletzt worden. Es gebe "klare" Verbindungen, so Trapero. "Al País" berichtet, dass in dem Haus 20 Butan- und Propangasflaschen gefunden worden sein. Diese sollten offenbar für einen Bombenanschlag auf Barcelona verwendet werden. Bei der Herstellung der Bomben seien sie explodiert.

Zudem soll es eine Verbindung zwischen dem Attentat in Barcelona und einer Schießerei bei einer Straßenkontrolle in Sant Just Desvern, zehn Kilometer westlich der Hafenstadt, geben. Zunächst hieß es am Donnerstagabend, dass die Polizei dabei einen Mann erschossen habe. Der Besitzer des Autos sei jedoch nicht durch Schüsse gestorben, sondern sei am Beifahrersitz mit Stechwunden aufgefunden worden, berichtete die Zeitung "La Vanguardia". Die Polizei fahnde nach der Person, die hinter dem Steuer saß.

Am Donnerstagnachmittag wurden bei dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard Las Ramblas in Barcelona mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 100 Menschen aus 18 Nationen verletzt, 15 davon schwer. Unter den Toten befinden sich drei Deutsche, zwei Italiener und ein Belgier, sagen die Behörden. Eine Österreicherin wurde leicht verletzt, sie konnte das Krankenhaus jedoch mittlerweile wieder verlassen. Auch 13 Deutsche befinden sich unter den Verletzten. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag laut ihrem Sprachrohr Amaq für sich.

Rajoy: "Globale Antwort auf jihadistischen Terrorismus"

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte, der Anschlag sei das Resultat eines "jihadistischen Terrorismus". "Das ist eine globale Bedrohung und die Antwort muss global sein." Er werde die Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen in Barcelona persönlich überwachen. Die Regierung rief drei Trauertage aus. Am Freitag sollte auch König Felipe zu einer Gedenkminute nach Barcelona kommen.

Nicht nur Staats- und Regierungschefs weltweit solidarisierten sich mit den Opfern, auch Sportler - darunter der Fußballclub Barcelona - bekundeten ihr Mitgefühlt. Wohl, um dem Terror auf dem Kurznachrichtendienst Twitter keinen Platz einzuräumen, werden unter den Hashtags #Ramblas oder #Barcelona zudem unzählige Katzenbilder und Videos gepostet.

In Spanien hatten Islamisten zuletzt im März 2004 Sprengsätze in Madrider Nahverkehrszügen gezündet. Dabei waren 191 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden.

(APA/dpa/Reuters/Red.)