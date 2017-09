Was man zum Konzert der Rolling Stones in Spielberg wissen muss

Die Kritiken vom Eröffnungskonzert der Europatournee der Rolling Stones in Hamburg sind großteils hymnisch - die rund 100.000 Besucher, die in der Steiermark erwartet werden, dürfen sich demnach freuen. Am Dienstag führt die „No Filter“-Tour die Band ins Münchner Olympiastadion, am Samstag, den 16. September, spielen sie bei abnehmendem Mond am Red Bull Ring bei Spielberg.

Später Beginn, früher Einlass

Die Tore für das Konzertareal öffnen um 15.00 Uhr. Der Veranstalter bereitet aber eine Wartezone vor dem Gelände vor, die ab 10.00 Uhr geöffnet sein wird. Security-Kontrollen finden bereits davor statt, der Zutritt zum Gelände erfolgt von dort dann entsprechend schneller. Übrigens sind Regenschirme, Klappstühle und ähnliche sperrige Gegenstände verboten, außerdem Selfie-Sticks und Fotokameras - außer „Pocket-Kameras“. Nicht einmal Picknickdecken sind erlaubt. Und man sollte nur sehr kleine Taschen (maximal A5-Format) mitbringen. Eine vollständige Liste finden Sie hier >>>

Zeitplan

10:00 – Wartezone

15:00 – Einlass Kerngelände

17:00 – JOHN LEE HOOKER JR.

19:00 – KALEO

20:30 – THE ROLLING STONES

Die Anreise mit Bus oder Zug wird empfohlen. Es fahren eigens installierte Konzertbusse aus ganz Österreich zum Gelände. Einige Tickets soll es noch geben, aber nicht für Busse aus Vorarlberg, Burgenland und Kärnten.

Schließen – (c) Barracuda Music

Die Supporting Acts sind ab 17.00 John Lee Hooker JR und Kaleo aus Island. Die Rolling Stones spielen ab 20.30 Uhr, ausverkauft ist das Konzert noch nicht - Rasen- und Sitzplatzkarten gibt es derzeit noch. Die Setlist der Rolling Stondes in Spielberg wird wohl jener des München-Konzerts ähneln, sie ist ziemlich konservativ, enthält einen Großteil der kanonischen Stones-Hits und eigentlich nur eine Überraschung: „Dancing with Mr. D“, die morbide Eröffnungsnummer des Albums „Goats Head Soup“ (1973).

Beamte mit Maschinenpistolen

Auch in Hamburg gab es einen frühen Einlass, Hintergrund waren auch die starken Sicherheitsvorkehrungen und Personenkontrollen. Die Polizei sperrte den Stadtpark seit dem frühen Samstagmorgen weiträumig ab. Sperren mit Lastwagen sollten außerdem verhindern, dass jemand aufs Gelände fährt. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Einfahrten.

(Red.)