"Immigrants make America great" auf Restaurantrechnung

Ein Protest der anderen Art gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump: Ein neuseeländisches Restaurant im New Yorker Stadtteil Brooklyn stellt nun Rechnungen mit einer gesellschaftspolitischen Fußnote aus: "Immigrants make America great", eine Anspielung auf den berühmten Slogan von Trumps Wahlkampf "Make America great again". In Klammer informiert das Kiwiana Restaurant die Gäste, dass "Ihr Essen" ebenfalls von Migranten gekocht wurde und es heute auch von Migranten serviert wurde.

Breakfast in Brooklyn pic.twitter.com/JHEtfJhqPO — Mary Emily O'Hara (@MaryEmilyOHara) 5. Februar 2017

Die NBC News-Journalistin Mary Emily O'Ohara hatte die Rechnung am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter gepostet. So wurde das Foto zu einem viralen Hit. Bislang wurde der Tweet mehr als 85.000 Mal geteilt und erhielt mehr als 234.000 Zustimmungen.

(Red.)