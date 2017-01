Ex-A-Tec-Vorstand rutscht als M&A-Berater in Millionenpleite

An der Seite des Industriellen Mirko Kovats war Christian Schmidt einst am Aufstieg und dann auch an der Megapleite des Konzerns A-Tec Industries beteiligt. Nun hat der frühere A-Tec-Vorstand Schmidt als Geschäftsführer der Thomson Advisors GmbH beim Handelsgericht einen Antrag auf eine Sanierung ohne Eigenverwaltung einbracht. Das Unternehmen, an dem er mit 30 Prozent beteiligt ist, hat laut Gläubigerschutzverband AKV Verbindlichkeiten in Höhe von 5,1 Millionen Euro. Von der Millionenpleite sind derzeit 17 Gläubiger betroffen. Zum Sanierungsverwalter wurde Rechtsanwalt Nikolaus Vogt bestellt. Forderungen können bis 28. Februar angemeldet werden.

Thomson Advisors wurde als Tochter der Burj Thomson Asia Group in Singapur gegründet. Das Unternehmen bietet Beratung bei Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen in Ost- und Südosteuropa sowie der Türkei an, vor allem im Rahmen von öffentlichen Infrastrukturprojekten. Dass ein Großauftrag, der im Zusammenhang mit der größten privaten Industriegruppe der

Türkei stand, letztlich nicht finalisiert werden konnte, wird als Grund für Insolvenz ins Treffen geführt.

>>>A-Tec-Pleite: Ein bisschen Geld für die Gläubiger